大嗑芒果恐增出血風險！醫示警「藥物交互作用」　4水果也NG

▲醫師提醒，使用抗凝血藥「Warfarin」要注意芒果攝取量。（圖／達志示意圖）



記者趙于婷／台北報導

服用抗凝血藥「Warfarin」要注意芒果攝取量！醫師指出，該款抗凝血劑容易和「芒果、奇異果、蔓越莓、葡萄柚、酪梨」等5種水果交互作用，尤其芒果會抑制藥物代謝，顯著提高血液凝固指數，大大增加出血風險。

振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍表示，Warfarin是傳統抗凝血劑，需經肝臟作用後發揮抗凝血效果，因此容易受到部分食物影響，有些病人如洗腎患者、裝置金屬人工心臟瓣膜，還是會使用該款抗凝血劑，而這款抗凝血劑會跟綠色蔬菜、香菇、芒果會有交互作用，但主要是看使用的量，如果吃一些些影響不大，但若長期大量吃，就可能影響藥效，不過新型抗凝血劑沒有這樣的疑慮。

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黃建龍解釋，芒果會抑制藥物代謝，顯著提高血液凝固指數，大大增加出血風險，建議每天控制在1顆或1片以內，而葡萄柚（西柚）內含「呋喃香豆素（Furanocoumarins）」，會狠狠鎖住肝臟的代謝酵素，大幅放大藥效，引發嚴重的出血危機。

奇異果是因為屬於高維生素K水果，維生素K恰恰是Warfarin死對頭，大量食用會讓抗凝血藥效直接失效。而蔓越莓（蔓越莓汁）會悄悄增強Warfarin的抗凝血作用，大幅增加皮下出血和胃腸道內出血的機率。酪梨則是含有較高的維生素K與脂肪，會干擾腸道吸收或加速藥物代謝，進而降低藥物的療效。

黃建龍提醒，服藥期間若發現「異常出血、尿液或糞便顏色不對、不明原因疼痛」，可能代表藥效過強、體內正在異常出血，務必立即就醫檢查。