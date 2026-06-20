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最新研究「早餐神組合」血糖平均降30％　4週有感變化

▲▼早餐,早午餐,麥片,咖啡。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲示意圖，與本文無關。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

文／鏡週刊

糖尿病患者每餐都需控糖，避免血糖高低起伏，對此，營養師曾建銘分享研究指出，糖尿病患者飲食，若採用「含乳製品高蛋白早餐＋白天早期限碳」，4週後血糖會明顯變化，平均下降約30 mg/dL，並帶來5大好處。

營養師曾建銘在臉書表示，最近一篇發表《Diabetologia》的隨機交叉試驗的研究發現，第2型糖尿病患者採用「含乳製品高蛋白早餐＋白天早期限碳」的飲食模式，有助於改善CGM血糖指標、飢餓感與甜食渴望，並影響生理時鐘相關基因表現。

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早餐1組合助降血糖？

曾建銘指出，研究讓受試者採用「早餐較豐盛、午餐正常、晚餐低醣」的架構，將澱粉盡量安排在白天食用，發現早餐選擇含乳製品的高蛋白飲食，像4週後空腹血糖平均下降約30 mg/dL，且糖化血色素趨勢改善、血糖穩定達標時間增加了9%、飢餓感與甜食渴望降低，期間吃零食、宵夜的機率也大幅下降，就連生理時鐘基因表現也出現改善，證明「什麼時間吃」和吃什麼一樣重要。

5種早餐組合控糖食譜？

曾建銘強調，控糖的關鍵不是把澱粉全部砍掉，「而是放在適合的時間，並搭配足夠的蛋白質。」同時分享5種早餐組合供參考，包含「無糖優格＋燕麥＋堅果＋水煮蛋」「鮮乳或無糖豆漿＋全麥吐司＋蔥花蛋＋蔬菜」「希臘優格＋少量水果＋堅果」「起司蛋捲＋生菜沙拉＋一小份全穀主食」「鮮乳＋茶葉蛋＋半條地瓜」。

曾建銘也提醒，該篇研究的飲食有嚴格控制總熱量與營養比例，千萬別誤解成「糖尿病一定要狂喝牛奶」「晚餐絕對不能吃澱粉」或「高蛋白早餐就可以不管總熱量」，總熱量與營養比例仍得有所控制，建議務必先與醫師或營養師討論，以免造成低血糖或營養不均。


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關鍵字： 糖尿病 控糖飲食 高蛋白早餐 血糖改善 營養師建議

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