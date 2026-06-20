追《鐵拳教育》爽感爆棚　醫分析「大腦獎賞系統」被啟動

▲韓劇《鐵拳教育》超夯，醫師分析觀眾喜愛原因。（圖／Netflix提供）

記者趙于婷／台北報導

近期韓劇《鐵拳教育》超夯，不少觀眾追劇「爽感」破表。身心科醫師楊聰財指出，以霸凌、復仇與正義伸張為主題的劇集容易受到觀眾關注，主要是人類天生渴望公平，劇情滿足了人類對「公平與正義」的深層渴望，當看到劇中霸凌者受到懲罰，受害者成功翻轉人生，人類大腦中的獎賞機制會被啟動。

楊聰財說明，人類天生就是高度重視公平的生物，從小孩開始就能敏銳察覺誰受到偏愛、誰被忽略，當個人遭遇不公平對待時，大腦會立刻啟動警覺機制，出現憤怒、焦躁、不甘心等情緒，甚至不斷反覆思考「為什麼是我？」、「為什麼他可以？」等問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若長期處於不公平環境中，壓力荷爾蒙持續升高，不僅可能影響情緒，也可能干擾睡眠品質與身心健康，因此公平不只是道德議題，更與心理健康息息相關。

楊聰財分析，當觀眾在戲劇中看到霸凌者受到懲罰、加害者失去權勢或受害者成功翻轉人生時，大腦中的獎賞系統會被啟動，分泌更多多巴胺，進而產生愉悅與滿足感，觀眾所感受到的「爽感」，其實是內心公平需求被滿足後的自然反應。

此外，現代社會生活壓力增加，物價上漲、工作競爭激烈，加上社群媒體讓人習慣與他人比較，不少人逐漸產生「再怎麼努力也改變不了現況」的無力感。他進一步提到，心理學將這種狀態稱為「習得性無助」，意指個人在長期挫折下，逐漸失去改變現狀的信心與希望。

而《鐵拳教育》等作品之所以能引發共鳴，正因為劇情讓觀眾重新感受到力量與希望。楊聰財說，在戲劇世界裡，弱勢者不再只能忍耐，受害者不再被迫沉默，命運有機會被改寫，也讓觀眾短暫相信「改變是可能的」，這類作品真正打動人心的原因，不是鼓吹報復，而是在喚醒人們對公平、尊嚴與正義的期待。

楊聰財強調，這類劇情真正的療癒並非讓加害者倒下，而是幫助受害者重新站起來，真正的勝利也不只是報復成功，而是在受傷之後，依然能保有力量與希望，繼續走向自己的人生，因此當觀眾為戲劇中的正義喝采時，反映的其實不只是對劇情的投入，更是每個人內心深處對公平社會的共同渴望。