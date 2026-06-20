夏至「濕氣」最重　醫示警冰飲、冰品加重腸胃負擔

▲醫師提醒，夏天吃過量冰品恐加重腸胃負擔。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

夏至將至，近期腹瀉、腸胃炎、胃脹氣、噁心及嘔吐等問題明顯增加。醫師提醒，夏季不僅是中暑高峰期，夏至更是一年中陽氣最旺盛的節氣，但同時也是「濕氣最重」的時候，不少民眾習慣大口喝冰飲、吃冰消暑，恐讓腸胃功能失調。

中醫師周大翔表示，夏至前後氣候炎熱且濕度高，食物若保存不當，細菌繁殖速度會大幅增加，尤其隔夜飯菜、生魚片、涼拌菜、未充分加熱的熟食及放置過久的便當，都可能成為細菌孳生溫床，一旦食用受污染或腐敗食物，就可能引發腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐甚至發燒等症狀，嚴重時還可能造成脫水及電解質失衡。

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除了飲食衛生問題，現代人的飲食習慣也是夏季腸胃疾病增加的重要原因。周大翔指出，不少人習慣喝冰飲、吃冰消暑，甚至以水果、沙拉取代正餐，雖然能短暫帶來清涼感，但過度攝取生冷食物容易影響胃腸蠕動與消化功能，增加腸胃負擔。

周大翔表示，中醫認為「長夏應脾」，夏季與脾胃功能密切相關，脾胃負責消化吸收及水分代謝，當外在濕熱環境加上飲食不當，容易導致脾胃運化功能下降，形成所謂的「濕困脾胃」。

臨床上常見許多患者在夏天出現胃口變差、腹脹、疲倦、排便不成形以及舌苔厚膩等情況，其實都是體內濕氣過重的表現。當濕邪停留於腸胃道，就可能影響消化功能，進一步引發腸胃不適，尤其原本就有腸躁症、胃食道逆流或慢性胃炎的患者，夏天往往更容易反覆發作。

此外，不少民眾認為天氣炎熱應多吃水果補充水分，但周大翔提醒，西瓜、水梨及哈密瓜等水果屬於偏寒性食物，若一次攝取過量，反而可能造成腹瀉、胃脹或消化不良，尤其老人、小孩及脾胃功能較弱者更要特別留意。

在夏季養生方面，周大翔建議把握「顧脾胃、避濕邪」原則，除了避免食用來源不明、存放過久或未煮熟的食物外，也要留意冰箱中的剩菜剩飯應盡早食用完畢，加熱前確認是否有異味或變質情形。

飲食上則可適量攝取薏仁、山藥、蓮子、茯苓及白扁豆等具有健脾祛濕作用的食材，幫助改善體內濕氣過重問題，同時維持規律運動及充足睡眠，也有助於促進新陳代謝及維持腸胃功能正常運作。

周大翔提醒，夏至雖然陽氣旺盛，但不代表身體狀態一定良好，當高溫與濕氣同時增加時，反而更容易影響脾胃功能。若出現持續腹瀉、反覆胃痛、噁心嘔吐或食慾不振等情況，應儘早就醫檢查，以免小問題演變成嚴重疾病。