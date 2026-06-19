天熱衝冷氣房小心「陰暑」　醫曝頭痛、噁心是警訊

▲醫師提醒，夏天要小心陰暑症狀。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

夏至將至，高溫天氣持續發威，但比起傳統中暑，更常被民眾忽略的是俗稱「冷氣病」的「陰暑」。中醫師提醒，不少人從戶外高溫環境滿身大汗地走進冷氣房，因血管急速收縮與體溫調節失衡，容易出現頭痛、噁心、疲倦甚至失眠等症狀，因此除了預防中暑，也要留意陰暑與睡眠障礙問題。

中醫師徐國畯表示，夏至通常落在每年6月21日前後，是一年中陽氣最盛的節氣，中醫認為「心主夏」，心臟與夏季相對應，當氣溫持續升高，人體容易耗傷心氣，出現疲倦、心悸、煩躁及睡眠品質下降等不適，因此夏季養生重點在於養心與清熱。

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徐國畯指出，夏季熱傷害主要可分為「陽暑」與「陰暑」，陽暑是一般俗稱的中暑，多因長時間曝曬於烈日下造成體溫調節失衡，常見高燒、大量流汗、口渴及頭暈等症狀；而陰暑則常見於進出冷氣房頻繁的民眾，尤其在大量流汗後立刻吹冷氣，容易造成血管快速收縮，引發頭痛、噁心、嘔吐、全身痠痛及腸胃不適等問題。

除了中暑之外，高溫與濕熱環境也容易影響睡眠品質。徐國畯表示，中醫認為「熱擾心神」，當心火旺盛時，容易出現入睡困難、淺眠易醒及睡不安穩等狀況。

▲夏至養生穴位。（圖／醫師提供）

他分享門診案例，一名35歲張姓男子入夏後經常感到煩躁、口乾舌燥，晚上往往躺在床上一個多小時才能入睡，白天則精神不濟、容易疲勞，經診斷為「心火亢盛」型失眠，透過清心降火的中藥調理後，一週內睡眠品質明顯改善，白天精神也恢復不少。

在日常保養方面，徐國畯建議，高溫容易讓人體大量流汗，增加血液黏稠度，因此應依流汗情況適度補充水分，一般建議每小時補充約250毫升水分，若剛從戶外高溫環境返回室內，最好先在陰涼處停留2至3分鐘，再進入冷氣房，避免溫差過大造成血管劇烈收縮，增加心血管負擔。

另外，想改善夏季失眠問題，應避免睡前4至6小時攝取咖啡因，睡前2至3小時減少大量飲水，並維持黑暗、安靜且涼爽的睡眠環境，搭配規律運動，有助提升睡眠品質。

徐國畯也推薦民眾可自製「西瓜翠衣蓮子茶」，利用西瓜白色果皮30克及蓮子20克，加水煮沸後轉小火熬煮20分鐘飲用。西瓜翠衣具有清熱生津作用，蓮子則有養心安神效果，適合作為夏季消暑飲品。

此外，也可透過穴位按摩達到保健效果，例如位於掌心中央的「勞宮穴」有助清心安神；手肘外側的「曲池穴」可清熱防暑；而後頸部的「風池穴」則有助緩解陰暑引起的頭痛及肩頸僵硬。

徐國畯提醒，夏至養生除了防範高溫中暑，更要留意冷熱交替造成的陰暑問題，若出現嚴重頭暈、胸悶、心悸或意識不清等症狀，應盡速就醫，以免延誤治療。