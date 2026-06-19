瘦瘦針2大非法來源曝光　食藥署擬推入境強制申報

▲瘦瘦針「猛健樂」流行，也衍生許多非法引進、販售行為。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱俊吉／台北報導

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物近年掀起熱潮，也衍生大量水貨及網路販售亂象。對此，食藥署透露，正與關務署評估將瘦瘦針列為入境強制申報項目，或納入邊境重點查核範圍，未來若上路，旅客未主動申報，恐面臨藥品遭沒入或相關裁罰。

此構想源於瘦瘦針違規販售問題持續擴大。民進黨立委林淑芬日前指出，如今在各社群平台搜尋瘦瘦針，仍可發現大量販售資訊，部分甚至標榜中國來源產品；她強調，瘦瘦針屬處方藥品，若透過非法管道購買，不僅難以確認真偽，使用者也無法獲得藥害救濟保障。

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為遏止亂象，食藥署近年持續戮力查緝，截至今年6月10日止，已巡查967則相關貼文，並下架各社群平台違規販售藥品貼文1197則；此外，自2024年至今年6月11日止，共稽查934件、查獲124件違規案件，累計裁罰355.5萬元。

至於違規態樣，則包括非藥商執行藥商業務、未憑處方販售處方藥、藥品調劑程序不符規定、未依規定製作病歷，以及未將用藥處置記載於病歷等。

為加強防堵瘦瘦針浮濫，食藥署有進一步規劃。副署長王德原說，目前非法流入國內主要有2大來源，包括旅客自行攜帶入境，以及透過網路郵包購買，部分產品進入國內後，再轉售至社群平台、網路社團，故擬針對邊境管理，與關務署研商將GLP-1類藥品納入入境申報管理範圍，或列為邊境重點查核項目，後續將進一步評估法源依據、執行可行性及對旅客通關的影響。

王德原提醒，在現行規定下，民眾若攜帶瘦瘦針等針劑藥品入境，仍須備妥醫師處方箋或相關證明文件，且攜帶數量不得超過合理自用範圍。