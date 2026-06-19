拉麵烏龍麵吃多恐傷毛囊　專家點名3種食物有助養髮

▲拉麵被日本醫師視為影響毛囊健康的食物，吃多恐增加掉髮風險。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／台北報導

不少人發現頭髮愈來愈稀疏，第一時間總想到洗髮精或生髮產品，但專家說，飲食其實也會影響毛囊健康，其中精製麵食、高脂肉類及酒精等3種食物，都可能干擾頭皮血液循環，增加掉髮風險；反之，薑、青背魚及高可可巧克力等食物，則有助維持毛囊所需養分供應。

食安專家韋恩（楊世煒）在臉書引述日本醫師伊勢呂哲也的觀點指出，頭髮生長最需要的不是神奇配方，而是穩定血流。毛囊必須持續獲得氧氣及養分，一旦頭皮微循環變差，便可能影響頭髮生長週期，增加落髮機率。

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韋恩提醒，以下3種食物應避免過量攝取：

●精製麵食：例如烏龍麵、拉麵等，精製小麥製成的麵條屬於高升糖指數（GI）食物，容易造成血糖快速升降，長期可能影響血管健康及血流穩定，尤其拉麵還常伴隨高油、高鹽湯頭，對身體負擔更大。

●高脂肉類：動物性脂肪攝取過多，可能使低密度脂蛋白膽固醇（LDL）上升，加速血管老化，也可能影響男性荷爾蒙代謝，進一步增加雄性禿風險。

●酒精：酒精代謝會產生乙醛，過量飲酒時，身體需消耗胺基酸協助代謝，而胺基酸正是頭髮的重要原料，且乙醛本身還可能促進二氫睪固酮（DHT）增加，也不利毛囊健康。

對於想保養頭髮者，韋恩則建議可適量攝取以下食物：

●薑：薑中的活性成分有助促進血液循環，並具有抗氧化、抗發炎作用，可幫助維持頭皮健康。

●青背魚：例如鯖魚、秋刀魚、沙丁魚等，富含Omega-3脂肪酸，有助維持血液流動性，讓毛囊獲得較充足的氧氣及養分。

●高可可巧克力：可可多酚具有抗氧化作用，也有助促進血流，建議選擇可可含量70%以上、糖分較低的產品，才能兼顧健康效益。

韋恩表示，食物並不會直接讓頭髮長出來，但會透過影響血流、荷爾蒙及氧化壓力，左右毛囊是否能正常運作，所以與其將希望全寄託在生髮產品，不如先從飲食及生活習慣著手，對頭髮、整體健康會更有幫助。