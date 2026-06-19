不只粽子分南北 　醫曝葉克膜也有「南北症候群」：嚴重會致命

▲裝上葉克膜的患者若出現南北症候群，醫療團隊如未及時介入恐致死。（圖／安泰醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

每到端午節，民眾又會開始討論南北粽，有趣的是，在重症醫學領域也有名為「南北症候群」的特殊現象，而且攸關生死。醫師說，部分使用葉克膜搶救的重症病人，可能出現上半身缺氧、下半身氧氣卻充足的南北症候群，嚴重時恐影響大腦及心臟功能，是治療一大挑戰。

因應南北粽話題，振興醫院今於臉書分享葉克膜南北症候群（North-South Syndrome），這是在使用靜脈－動脈體外膜肺氧合（V-A ECMO）時，較為罕見但嚴峻的併發症，可能使患者在外觀上出現明顯差異，例如臉部及雙手發紺、蒼白，但腹部及雙腿膚色卻相對正常，彷彿身體被劃出一道看不見的分界線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

振興醫院指出，一般V-A ECMO會透過股動脈，將富含氧氣的血液由下往上送回主動脈，但患者心臟功能若已有部分恢復，肺部卻因重症肺炎、急性肺水腫等原因，無法正常進行氣體交換，則心臟打出的血液便可能處於缺氧狀態。

此時，心臟送出的缺氧血液和葉克膜回輸的高氧血液，會在主動脈內形成「對沖」現象，而由於供應大腦及心臟的血管位於主動脈較上游位置，上半身反而可能優先接收到缺氧血液，下半身則持續獲得葉克膜提供的高氧血流，因此形成「上缺氧、下正常」的特殊狀況。

南北症候群若未及時處理，可能導致腦部及心肌長時間缺氧，增加神經功能受損、器官衰竭甚至死亡風險，所以務必儘速介入，醫療團隊會一方面調整葉克膜與血流配置，設法讓更多含氧血液供應上半身，另一方面則積極改善肺部功能，包括調整呼吸器設定，必要時搭配洗腎脫水等治療，提升氣體交換能力。當肺功能逐漸恢復，心臟打出的血液含氧量提高，南北症候群也可望隨之改善。

振興醫院指出，端午節有南北粽的快樂話題，但在重症醫學，醫師卻相當不樂見患者出現南北症候群，這有賴醫療團隊及早發現、即時處置，才能避免大腦與心臟因缺氧造成不可逆傷害。