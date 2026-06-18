冰箱翻出「殭屍粽」別吃！醫曝真正風險不是放太久　嚴重恐洗腎

▲醫警告勿吃放過久的「殭屍粽」，反覆退冰恐引發急性腎損傷。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

端午節將至，不少家庭開始整理冰箱、準備加熱肉粽過節，但如果冷凍庫裡還躺著去年甚至更久以前沒吃完的肉粽，可得特別留意。腎臟科醫師洪永祥提醒，這類被網友戲稱為「殭屍粽」的冷凍肉粽，即使外觀看起來沒有異常，也不代表適合繼續食用，尤其對慢性腎臟病患者而言，更可能因保存不當引發腸胃炎、腹瀉或嘔吐，進一步增加急性腎損傷風險。

洪永祥表示，許多民眾誤以為冷凍庫是食物的「時光機」，只要放進冷凍庫就能永久保存。根據美國食品藥物管理局（FDA）及美國農業部（USDA）資料，若食物持續保存在攝氏零下18度以下，細菌確實難以大量繁殖，不一定會立刻腐敗或造成食物中毒，但這並不代表食物可以無限期保存。

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冷凍不等於保鮮 超過半年品質明顯下滑

洪永祥指出，肉粽冷凍時間過長後，米粒中的水分會形成冰晶，破壞原有組織結構，導致口感變得乾硬；肉類中的油脂也可能氧化產生油耗味，甚至出現俗稱的「冷凍燒傷（Freezer Burn）」現象。一般建議冷凍肉粽最好在1至3個月內食用完畢，超過6個月後品質就會明顯下降。

此外，食藥署也曾提醒，肉粽若暫時不食用應冷凍保存，但即使冷凍也應儘速吃完，食用前最好先移至冷藏室解凍，再以電鍋或微波爐徹底加熱，避免中心溫度不足而影響食品安全。

▲台灣洗腎人口多，盛行數為全球最高。（圖／台灣腎臟醫學會提供）

真正風險是反覆退冰 細菌毒素加熱也難消除

洪永祥強調，比起冷凍時間長短，真正需要擔心的是「反覆退冰再冷凍」。不少家庭端午節期間將肉粽拿出來加熱，沒吃完又放回冷凍庫，下次再退冰加熱，如此反覆數次後，細菌可能在解凍期間大量繁殖。

他指出，糯米類食品容易受到金黃色葡萄球菌及蠟樣芽孢桿菌污染，部分細菌甚至會產生耐熱毒素，即使後續重新蒸熟或加熱，也未必能完全消除風險，因此保存不當的肉粽仍可能造成腸胃不適甚至食安問題。

腎友風險更高 出現5狀況建議直接丟棄

洪永祥表示，台灣約有240萬名慢性腎臟病患者，這類族群常伴隨免疫功能較差，一旦食用保存不當的肉粽引發腸胃炎、腹瀉或嘔吐，容易造成身體脫水。醫學研究指出，脫水可能導致腎臟灌流不足，進而增加急性腎損傷風險，甚至讓原本穩定的腎功能快速惡化。

此外，傳統肉粽常含五花肉、鹹蛋黃、蝦米及花生等配料，鈉、磷及熱量含量偏高，洪永祥建議腎臟病患者一天最好不要超過半顆肉粽，並依醫囑搭配降磷藥物服用。

洪永祥提醒，若肉粽已冷凍超過1年，或出現包裝破損、異味、油耗味、變色及表面結滿厚重冰霜等情況，即使外觀看似正常，也建議直接丟棄，不要心存僥倖。他強調，「冷凍可以延長保存期限，但不能讓食物長生不老」，尤其腎臟病患者更別拿自己的腎功能與冰箱裡的「殭屍粽」冒險。