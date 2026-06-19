失智長輩跟著端午歌謠拍手哼唱　醫揭「懷舊治療」助維持認知功能

▲萬大國小附幼孩子將香包戴到奶奶耳朵上，將奶奶逗得合不攏嘴。（圖／天主教失智老人基金會，下同）

記者洪巧藍／台北報導

台灣邁入超高齡社會，失智症人口逐年增加。專家指出，失智症照護除了藥物治療，非藥物治療同樣扮演關鍵角色；近年研究顯示，規律參與認知刺激、社會互動、音樂活動及懷舊治療等非藥物介入，有助改善失智者認知功能、情緒狀態及生活品質。

天主教失智老人基金會附設台北市私立聖若瑟失智老人養護中心18日下午舉辦「端午傳愛．祖孫共融」端午節活動，邀請萬大國小附設幼兒園師生與中心失智長輩同樂，透過節慶活動結合現實導向訓練、懷舊治療及代間互動，陪伴長者重溫端午記憶，營造溫馨歡樂的節慶氛圍。

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活動由幼兒園師生帶來生動有趣的端午節短劇揭開序幕，孩童們唱跳表演，熟悉的旋律喚起長輩回憶。照護團隊觀察到，部分平時較少主動表達的長輩，也因節慶歌曲與表演內容勾起過往記憶，不少人跟著拍手哼唱，臉上綻放笑容，展現出難得的互動與參與。

失智症照護包含藥物治療、照顧支持與活動介入，3者缺一不可。天主教耕莘醫院神經內科主治醫師葉炳強表示，活動介入與照顧措施更是維持失智者功能與生活品質的重要基礎。近年研究顯示，規律參與認知刺激、社會互動、音樂活動及懷舊治療等非藥物介入，有助改善失智者認知功能、情緒狀態及生活品質。

世界衛生組織（WHO）亦將社會參與、認知刺激及身體活動列為延緩失智退化的重要策略。研究發現，持續參與有意義的社交活動，可降低失智長者憂鬱、焦慮及精神行為症狀發生率約20%至30%，並有助維持日常功能與溝通能力。

▲共同完成香包DIY，達到手部精細動作訓練與認知刺激，跨世代互動更能帶來豐富的情感刺激。

葉炳強表示，端午節相關習俗與生活經驗多深植於長者的長期記憶中，失智長者雖然短期記憶逐漸退化，但早年的生活與情感記憶往往仍被保留。透過包香包、節慶歌謠、文化分享及懷舊對話等活動，可喚起過往記憶與生命經驗，協助長者重新連結時間、季節與生活脈絡，達到現實導向訓練的效果。

本次活動特別安排幼童為長輩進行肩頸按摩，孩子們稚嫩的小手與真誠關懷，讓許多長輩感受到溫暖陪伴。隨後登場的「香包DIY」活動，則結合手部精細動作訓練與認知刺激。長輩與孩子共同完成香包製作，從辨識材料、選擇香料到組裝完成，不僅促進手眼協調，也透過分享兒時端午習俗，形成珍貴的跨世代文化傳承。

葉炳強進一步指出，跨世代互動更能帶來豐富的情感刺激。孩子純真的笑容與真誠陪伴，能激發長者情緒反應與社交動機，提升社會參與感與人際連結，對失智症照護具有正向助益。