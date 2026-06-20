端午吃粽別踩雷！營養師點名3族群要忌口　腎友別碰鹼粽

▲端午節吃粽子，慢性病患要特別留意，南部粽資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

端午節必吃粽子，但如果本身已有慢性疾病，粽子種類、食材的選擇一定要注意。營養師提醒，體重控制、三高族群建議少吃五花肉粽、甜粽；腎病患者應該避免吃鹼粽；腸胃功能不佳者，應該少吃甜粽，也建議一大早及睡前2小時內應避免食用粽子，預防消化不良及胃酸逆流。

國泰醫院營養師洪可珎指出，品嘗粽子時要掌握「份量控制」、「均衡搭配」、「少油鹽糖」以及「進食順序」等原則，以順序來說，應該先吃蔬菜、豆魚蛋肉類，再吃粽子，較能攝取均衡營養，預防攝取過量、熱量飆升，也有助於控制血糖，並注意細嚼慢嚥，減輕腸胃消化負擔。

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不同族群吃粽子時，也各自有應該注意的點。洪可珎說明，如果是「體重控制、三高族群」，應該選擇小顆的粽子，少吃五花肉粽、甜粽，品嘗粽子的原味，少沾醬、沾糖。搭配蔬菜可多選擇富含水溶性纖維的，如秋葵、海帶、藻類、木耳、菇類等，並攝取足夠水分，有助於增加飽足感，減少醣類及油脂的吸收。飯後休息30分鐘後，要進行快走等輕度至中度的身體運動，幫助消化又能消耗熱量。

而「慢性腎臟病、透析洗腎」病友，洪可珎說，應該依照醫師或營養師建議的食物份量來攝取肉類及飯量，粽料裡的肉、豆干、蛋黃、干貝、魷魚、蚵仔乾等都屬於肉類。可以適量吃水煮粽、粄粽、由西谷米或澄粉製作的水晶粽，避免吃鹼粽。食材要盡量減少調味，不沾醬，並攝取足夠水分。

腎友若有血磷、血鉀高的問題，洪可珎提醒，要少選擇花生（粉）、豆沙、五穀米、雜糧等高磷食物，蔬菜要燙過。若是購買有包裝的粽子，可以參考其營養標示及食品成分表，選擇鈉含量較低，且較少添加物（如：磷酸鈉等含磷、含鈉成分之食品添加物）的產品。

至於腸胃功能不佳族群，洪可珎強調，務必少量進食且細嚼慢嚥，選擇口味清淡、不油膩的粽子，將粽子徹底加熱並趁熱吃，少吃甜粽。避免空腹吃粽子，可以先進食半碗煮熟的蔬菜幫助腸胃蠕動，飯後休息30分鐘後多散步以助消化。一大早及睡前2小時內應避免食用粽子，預防消化不良及胃酸逆流。