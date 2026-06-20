「三重埔囝仔」踢足球練抗壓成為名醫　斷腿撞掉牙仍堅持上場

▲運動醫學專家葉文凌超愛足球，從小踢到大，多次受傷不悔。（圖／葉文凌醫師提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

足球對許多台灣人來說是4年一度的盛事，但對名醫葉文凌而言，卻是一輩子的事。今年3月，這名足球老將在比賽中被撞倒，臉部直接著地，當場斷掉3顆門牙，至今仍在接受植牙治療，但即使如此，他仍堅持站上球場，因為足球不只是運動，更深深影響他的人生。

葉文凌現任林口長庚醫院骨科主治醫師，專長運動傷害、關節鏡手術及關節重建，曾任台灣運動醫學會理事長及中華男足代表隊隊醫，投入運動醫學逾30年，是國內相關領域的重要代表人物，但在成為醫師之前，他首先是一名足球員。

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談到足球，葉文凌說，其有如孔子口中的「友直、友諒、友多聞」，是他終身難得的良友。他提到，他出生於早年北部俗稱「三重埔」那一帶，成長環境相對複雜，當地大概只有公務人員的孩子才能獲得良好教育，「其他小孩就和印度的賤民差不多，感覺做很多事要比誰的拳頭大，才有機會成功」。

葉文凌指出，他運氣算好，兒時就接觸到足球，「我加入日新國小足球隊，在球場上學到進步要靠練習，勝負要靠努力」，認清暴力不能解決問題，他的人生也從此有了不同方向。

長大後的葉文凌，陸續進入大直國中、建國中學、台北醫學大學就讀，足球也一路陪著他。他表示，長年踢球帶給他的不只是健康體魄，更重要是抗壓性，讓他更能吃苦，遇到挑戰更能堅持到底。

▲葉文凌專長是骨科，曾擔任中華男足代表隊隊醫等職務，對於台灣體壇有不可磨滅貢獻。

不過，足球帶給葉文凌的不只是快樂，也有「痛」的回憶。他說，9年前有一次熱身不夠便下場踢球，結果股骨骨折，為此被迫離開球場長達8年。這段經歷讓他深刻體會，中斷運動後若想重返球場，絕不能用年輕時的標準要求自己。

葉文凌強調，35歲後若長期停止運動，再恢復時，「幾乎等於重新開始」，必須先訓練肌肉、關節及骨骼，更要重新認識自己的身體條件，尤其熱身、伸展及運動後的恢復，對中高齡族群格外重要。

即使小心再小心，葉文凌沒料到最近在球場竟又掛彩。他說，今年3月在球場上的一次碰撞，讓他臉部著地，撞斷3顆門牙，也使他再次體會，運動始終有風險，年齡增長後，肌力、反應速度及平衡能力都不如從前，更需謹慎面對。

儘管骨折、斷牙，但葉文凌對足球熱愛無悔，他笑說，踢球讓他健康，也得到不少一生的朋友，「足球陪我數十年，這感情和收穫，比身上的傷更珍貴」。