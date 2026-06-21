「快被左手掐死」男狂毆自己！醫揭罕病異手症：大腦連線斷了

▲男子左手無法控制地傷害自己，醫揭密罕病「異手症」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「我的病人差點被他自己的左手掐死！」神經外科醫師李政穎分享過去外訓時遇到的罕見病例，該名患者一臉無奈地求助「懷疑左手被外星人控制了」，經診斷為罕見的神經疾病「異手症（Alien Hand Syndrome）」，最後查出竟是腦部腫瘤惹的禍。

左手狂捏臉、解扣子！醫目睹男「自己打自己」

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李政穎醫師近日在粉專「李腦師卡好-神經外科李政穎醫師」發文回憶，當時在神經內科外訓，這名病患住院的原因不是頭痛、中風或癲癇，而是「他的左手突然開始不聽話」。當他走進病房時，映入眼簾的竟是病患正在跟自己的左手打架，只見他用右手死死抓住拚命掙扎的左手，深怕一個不注意，左手就會往自己臉上招呼過去，宛如兩個靈魂共用同一具身體。

「你看吧，它又開始了。」病患無奈鬆開右手，不到3秒鐘，左手立刻往臉上捏下去，嚇得他趕緊用右手將其抓回制伏。病患崩潰表示，這隻手不只會攻擊自己，還很愛唱反調，「有時候我用右手扣襯衫扣子，才剛扣好，左手就會跑過來把它全部解開，我真的快被它氣死。」

左手失控扯聽診器！醫揭罕病「外星人手」

不僅對主人狂暴，這隻脾氣不太好的左手也常對醫護人員發動攻擊。李政穎笑稱，第一次去查房時，病患的左手突然伸出，一把扯住他的聽診器；第二次更誇張，竟趁著主人沒注意，一把抽出醫師白袍口袋裡的原子筆並丟到地上。兩人互看後陷入沉默，李政穎忍不住打趣說：「先生，你的手真是很屁欸」，瞬間讓兩人都笑出聲來。

這宛如科幻小說的情節，是真實存在的神經疾病。李政穎解釋，「異手症」患者會出現某一隻手不受自主意志控制，做出具目的性的動作，例如抓握物品、拉扯衣物，甚至干擾另一隻手正在進行的動作。最特別的是，病患通常知道這隻手是自己的，卻會感覺「這不是我想做的」、「彷彿有另一個意識在控制它」，因此又被外界稱為「外星人手症候群」。

左右腦斷聯！他左手暴走竟是腦瘤

探究其背後成因，李政穎指出，最常見的原因之一是「胼胝體（Corpus Callosum）」受損。胼胝體位於大腦中央，是連接左右大腦半球最重要的神經纖維束，包含超過2億條神經纖維。它的功能就像一座高速公路，負責讓左右腦彼此交換資訊，舉凡雙手合作拿東西、右手扣扣子，以及視覺、感覺與運動功能的整合，都需要透過它來協調。

李政穎進一步說明，當胼胝體因為腦瘤、中風、外傷、退化性疾病或手術而受損時，左右腦之間的溝通就可能被中斷。此時，負責控制患側手部的腦區，在缺乏另一側大腦的調節下，就會產生看似具有自主意識的動作，進而形成異手症。而該名個案後來也證實，是因為胼胝體附近長了腫瘤才引發這些怪異症狀。

李政穎坦言，異手症十分罕見，許多神經科醫師一生中也未必能遇到幾位病患。但這個疾病也提醒大眾，人類對於「自我意識」與「自由意志」的理解其實仍然非常有限。有時候，僅僅是一條受損的神經纖維束，就足以讓人開始懷疑：「究竟是我們在控制自己的手，還是大腦裡的某些迴路，正在替我們做決定？」