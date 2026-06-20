病患已逝「醫刻意留著呼吸器」！ICU一幕惹淚：為愛留最後時間

▲主治醫師指示團隊「別關呼吸器」，為了讓家屬能完整地和父親告別。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

「在家屬進來前，把警報聲解除，呼吸器先維持供氧。」在加護病房那冰冷且分秒必爭的環境下，這句話成了生與死之間，最溫柔的緩衝。神經外科醫師李政穎近日在粉專分享一段擔任住院醫師時的往事，回憶當時面對一名病況危急的父親，主治醫師堅持不立即移除維生設備，只為讓趕赴醫院見最後一面卻遲到的兒子，能完整地向父親告別。

李政穎醫師描述，當時一名中年男子因創傷合併多重腦出血送進加護病房，到院時病況非常嚴重、預後極差，經詳細病情解釋後，家屬決定不接受手術治療，並簽署不施行心肺復甦術（DNR）同意書。遺憾的是，就在遠從國外返台的兒子預計抵達的前半小時，患者的生命徵象出現斷崖式下跌，很快地心電圖化為一條直線，主治醫師完成臨床死亡判定、宣讀死亡時間。

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然而，主治醫師當下並未選擇冷冰冰地撤除設備，而是輕聲指示醫護團隊：「把警報聲解除」、「生命監測器螢幕關掉」、「呼吸器先維持供氧」。

此舉讓病房內的氛圍瞬間轉換。李政穎回憶，當患者兒子趕到時，他握著父親的手，說出了許多平常來不及說出口的道謝與愛。即便已被儀器判定死亡，但呼吸器仍規律地送氣，讓父親胸口保持輕微起伏，看起來十分安詳。面對兒子紅著眼眶詢問：「爸爸知道我回來了吧？」主治醫師輕拍他的肩膀回應：「知道，他一定知道的。」

李政穎感嘆，這一段記憶多年後仍深刻烙印在心，「身為醫師，很多時候我們無法決定生命的長度，但有時候，我們能做的，是在生命已經走到終點之後，替愛，留下最後一點時間。」