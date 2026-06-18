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外送員雙臂冒出大片紅疹非曬傷　醫曝嚴重「光過敏」警訊

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▲在台灣的盛夏除了防曬傷，還要注意「光過敏」風險。（圖／記者李毓康攝）

記者邱俊吉／台北報導

近期高溫炎熱，不少外送員、工地人員等戶外工作者長時間曝曬。一名機車外送員原以為手臂曬黑、脫皮只是普通曬傷，未料後來竟冒出大片紅疹，且又癢又痛，加強防曬仍未改善，就醫才發現是「光過敏」；醫師說，光過敏和一般曬傷不同，嚴重時連沒直接曬到太陽的部位也可能過敏，民眾要注意。

收治個案的台北市立聯合醫院仁愛院區過敏免疫風濕科主治醫師蔡明翰說，患者從事機車外送工作，常在午餐時段頂著烈日奔波，卻往往因趕時間忽略防曬，日前發現手臂膚色變深、輕微脫皮，自認是輕微曬傷，不以為意，休假時才注意到雙臂長出許多顆丘疹，不僅奇癢無比，還伴隨刺痛感，才趕緊就醫。

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蔡明翰指出，經詳細詢問病史及工作型態後，研判患者是因長期暴露於強烈紫外線下，引發光過敏反應，經口服藥物及外用藥膏治療，並搭配正確防曬措施後，約2周症狀便明顯改善。

針對光過敏與曬傷的差異，蔡明翰說，曬傷是紫外線對皮膚造成的直接傷害，通常曬後短時間內就會出現刺痛、灼熱感，皮膚也會發紅發燙，嚴重時甚至脫皮、變黑；相較下，光過敏屬免疫反應，患者往往在日曬後數天出現症狀，常見紅疹、丘疹、濕疹樣變化或血管水腫等，部分嚴重個案甚至連沒有直接曝曬的部位，也可能出現過敏反應。

蔡明翰表示，預防光過敏最重要的方法仍是防曬，建議避免在紫外線最強烈時段長時間待在戶外，並穿著長袖衣物、配戴帽子或撐陽傘，同時搭配防曬係數較高的防曬產品；若皮膚出現異常紅疹、持續搔癢或反覆發作，應儘速就醫，由醫師診斷原因並接受適當治療。

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關鍵字： 標籤:**光過敏 曬傷 紫外線 防曬 戶外工作

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