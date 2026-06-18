「恐怖情人」有7特徵　專家：分手前後最危險

▲專家示警「恐怖情人」常見的7大特徵，提醒民眾注意。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

每年6月是家庭暴力防治月。根據衛福部最新統計，在家庭暴力通報案件中，約有5成屬親密關係暴力；專家示警，「恐怖情人」常有控制慾強、情緒勒索、跟蹤騷擾等7大特徵，若伴侶出現相關行為，應提高警覺並及早求助。

衛福部今舉辦拒絕親密關係暴力記者會，會中提到，家暴通報案已從2022年的14萬9198件，增至2025年的19萬676件，其中親密關係暴力約占5成，仍是最大宗；被害人以女性約占7成為多，不過男性被害人略有增加，雙方互相通報的案件也逐年上升，去年已達3成。

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進一步分析發現，在親密關係暴力中，最常見原因為個性或生活習慣不合，占60%；其次為分手、離婚或感情問題，占37%；財務糾紛占21%。若觀察重大親密關係暴力案件，涉及分手、離婚或懷疑第三者等感情問題者，比例更高達50%。

今出席記者會的彰化基督教醫院精神醫學部主任陳力源，與台北市警察局萬華分局家防官謝賀先分享，實務上常見的恐怖情人特徵，包括控制慾強、佔有慾強、貶低羞辱、情緒勒索、跟蹤騷擾、暴力威脅、身心失衡等，提醒民眾提高警覺，及早對外求助。

陳力源指出，親密關係衝突若缺乏溝通與情緒管理，可能逐漸演變為暴力行為，而國外研究也顯示，近半數重大親密關係暴力事件發生在分手期間或分手後不久，因此分手往往是風險最高的時刻。

謝賀先則提醒，若遭遇緊急危險，或因遭跟蹤騷擾而不便出聲求救，可利用「110視訊報案APP」報案，透過GPS定位、即時影像及文字對談等功能，協助警方即時介入，若必要時也可向法院聲請保護令，保障自身安全。

衛福部表示，近年持續補助地方政府及民間團體提供庇護、法律協助及生活重建等服務，協助被害人安全脫離暴力關係。面對感情變化，雙方都應尊重彼此界線，以免衝突升高為暴力事件。