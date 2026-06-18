長庚研究揭關鍵血脂指標「比壞膽固醇更壞」　超標更易中風、心梗

▲長庚心臟內科研究團隊重大發現登國際知名期刊。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

慎防心血管疾病發生，一項關鍵血脂指標更應注意！林口長庚今（18）日發表最新研究成果，經長期追蹤超過5萬筆台灣本土資料後發現，亞洲人「脂蛋白(a)」（Lipoprotein(a)）一旦超過30 mg/dL門檻，中風、心肌梗塞等重大心血管疾病風險增加27%。因為該指標主要受基因影響，且特別容易造成血管發炎「比壞膽固醇更壞」，建議有家族史等風險族群可與醫師討論安排檢測。

林口長庚心臟內科醫師陳東藝表示，脂蛋白(a)是一種在血液中運送膽固醇的特殊脂質顆粒，其結構類似俗稱壞膽固醇的低密度脂蛋白（LDL），但多了一個名為apolipoprotein(a)的蛋白質連接在外層，這個長鏈的蛋白讓脂蛋白(a)具更強的發炎性、促血栓性以及導致動脈硬化的特性。陳東藝形容，壞膽固醇就像是球棒，但如果加上這個長鏈蛋白，就像在球棒上加釘子「變成狼牙棒」，殺傷力更強。

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陳東藝指出，過去對於脂蛋白(a)研究大多來自歐美族群，普遍認為其濃度需達50mg/dL甚至90mg/dL以上，才具有明顯臨床風險。然而林口長庚醫院心臟內科研究團隊分析超過5萬筆台灣本土資料進行長期追蹤後發現，脂蛋白(a)具有明顯種族差異，亞洲族群在更低濃度的30mg/dL，心血管疾病風險即開始出現，且研究發現約有14%異常，以台灣人口換算，有300多萬人會超過這個標準。

▲林口長庚心臟內科醫師陳東藝說明脂蛋白(a)。（圖／記者洪巧藍攝）

研究結果顯示，當脂蛋白(a)濃度達到30mg/dL以上時，即比小於30 mg/dL的人顯著增加重大心血管疾病風險27%，當中包括心肌梗塞、缺血性腦中風、冠狀動脈再通術、周邊血管介入術，以及心因性死亡；且此現象不論是在尚未發生心血管疾病的族群，或已有心血管疾病的族群中皆一致成立。研究並發現，脂蛋白(a)與心血管風險呈現「連續上升」的關係，每增加10mg/dL濃度，心血管疾病風險即增加約7%。

此外，研究進一步發現，在尚未發生心血管疾病的族群中，當脂蛋白(a)濃度達到50mg/dL以上時，會出現明顯的死亡風險上升，對比小於50 mg/dL的人增加17%。陳東藝分析，這顯示過去沿用歐美族群的風險標準可能低估亞洲族群的實際狀況，其風險門檻應重新定義。

▲▼脂蛋白（a）為何更危險。（圖／長庚研究團隊提供）

林口長庚醫院心臟內科系主任謝宜璋則提到，脂蛋白(a)數值「基因」影響約佔9成，其餘包括飲食、運動、生活習慣等約10%，建議每個人終其一生至少檢驗一次脂蛋白(a)數值，更早啟動預防與治療策略。

林口長庚心臟內科醫師陳俊吉表示，脂蛋白(a)濃度可透過抽血檢測其數值，健保有相關給付，特別建議有早發性心血管疾病家族史、年輕型心肌梗塞、膽固醇控制良好卻仍反覆發生心血管事件的族群，可與醫師討論是否安排檢測。

陳俊吉強調，脂蛋白(a)濃度雖然無法單靠飲食或運動大幅降低，不過，維持規律作息、均衡飲食、控制體重、避免吸菸、規律運動，以及積極控制血壓、血糖與LDL膽固醇，仍有助於降低整體心血管風險。

長庚心臟內科團隊這項研究成果，已發表於2025年10月國際知名期刊「歐洲預防心臟病學雜誌《European Journal of Preventive Cardiology》」。