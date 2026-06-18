健康幣力拚9月上路　石崇良：4項目「有做就有幣」

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部擬推「健康幣」來鼓勵民眾主動參與健康促進行為，衛福部長石崇良今（18）日說明，目前已確認健康幣第一階段適用項目只要「有做就有幣」，包括公費成人健檢、公費癌症篩檢、3大疫苗接種、生活型態評估等項目，且會努力爭取在今年第3季、最快9月上路。

石崇良表示，已經開了幾次「健康幣專家諮詢會議」，大致上已經把項目都確認了，第一階段是以「有做就有幣」的概念去做。主要是在成人健檢、癌症篩檢以及疫苗接種等，篩檢的部分這一階段先以公費篩檢為主，希望透過健康幣大幅提高篩檢率。

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第二個是疫苗接種，石崇良說，目前的規劃是「公費跟自費」的疫苗都可以納入採計，會先鎖定三類疫苗包含流感疫苗、新冠肺炎疫苗以及成人肺炎鏈球菌疫苗。

石崇良後續補充，第一階段也討論納入「生活型態評量」，鼓勵民眾自我審視健康習慣，填完量表也會給幣；至於「長者內在能力檢測（ICOPE）」也在討論中，因為那個稍微複雜一點。他說，「希望長者能早點評估自己的各項功能。ICOPE 6項功能的評估，如果能有簡易的方式提供給醫事人員來協助，評估完上傳也可以給健康幣。」

至於上路時間，石崇良表示，目前健康幣第一階段內容已經進入最後的兌換系統確認階段，預計本月就會進行系統測試，並陸續談定數個企業通路，詳細措施預計下半年會正式對外宣布，衛福部也會努力讓健康幣正式在今年第3季上路實施。媒體詢問是否會和小朋友9月開學一起上路？石崇良說「我們會努力」。