9歲妹「耳朵卡鋼珠」！看診媽吐實已1年多　醫一聽毛骨悚然

▲醫師驚見女童右耳藏了一顆被黃色耳垢包裹的鋼珠。（圖／李典憲醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

孩子出於好奇常把小物品塞進「有洞的器官」，家長千萬別大意！耳鼻喉科醫師李典憲分享一起超離奇的門診個案，一名9歲女童因左耳中耳炎就診，沒想到在檢查時，竟意外發現她的右耳裡卡了一顆鋼珠，且這顆鋼珠竟在耳道裡待了一年多，讓醫師直呼「毛骨悚然」。

李典憲醫師在粉專發文還原這段驚悚經歷，他表示，這名媽媽帶著9歲女兒來看左側中耳炎，未料卻意外揪出右耳的鋼珠。原來，過去這一年來，孩子感冒看診時剛好都沒有特別檢查耳朵，加上女兒完全沒有喊痛或表示不舒服，這顆異物就這樣無聲無息地留在耳內長達一年以上。

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「這孩子也太會忍耐！」李典憲驚訝地說，這是他第一次遇到鋼珠卡在耳道這麼久的個案。為了安全取出異物，他先幫女童的耳朵泡了麻藥，再用器械慢慢將包裹著黃色耳垢的鋼珠勾出來。後續透過內視鏡檢查，幸好耳膜沒有發炎，但耳道壁已經出現壓瘡發炎，後續仍需點抗生素藥水治療並持續追蹤。

究竟耳道異物有多常見？李典憲接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，耳朵卡異物的狀況大部分都發生在小孩身上，多半是出自於好奇心。他過去曾替小朋友夾出過橡皮擦、豆子、紙張、小珠子和鋼珠等五花八門的物品；至於大人的耳道異物，最常見的反而是掏耳朵時挖太深而掉在裡面的「棉花棒頭」。

針對異物滯留的風險，李典憲警告，像是鋼珠如果不盡快取出，時間久了會造成外耳道發炎、耳道流膿，甚至導致聽力下降。他提醒家長，日常生活中若發現孩子聽力下降、生活行為改變（例如跟他說話不太理人），或是突然抱怨耳朵痛、耳朵流膿，絕對不能抱持僥倖心態，務必儘早帶往診所或醫院檢查，以免對聽力造成不可逆的傷害。