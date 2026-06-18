60歲後「7水果陷阱」害腿越來越沒力！醫示警：血糖一波波往上衝

▲水果吃錯易造成血糖飆升，進而影響肌肉修復，拖垮行動力。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

爬樓梯爬到一半大腿突然沒電、從椅子上站起來的速度變慢，許多60歲以上的長輩遇到這些狀況，總以為是膝蓋退化或年紀到了。不過，復健科醫師王竣平示警，長輩的行動力不能只單看膝蓋，問題可能出在水果上！若吃錯時間、份量或挑錯種類，恐讓身體發炎、肌肉修復受阻，進而導致腿部越來越沒力。

「60歲後，水果要看吃法。」王竣平醫師在粉專發文指出，長輩身體處理糖分的能力已大不如前。年輕時吃水果可能只是覺得甜一點，但到了60歲後，卻可能造成劇烈的血糖波動。長期下來，不僅影響發炎狀態與肌肉修復，甚至會危及走路的穩定度。根據美國CDC資料，65歲以上長者每年約有1/4曾跌倒，而腿部無力就是跌倒風險裡極為重要的警訊。

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為了揪出讓雙腿沒力的隱形殺手，王竣平盤點出長輩日常飲食中常見的「7種水果陷阱」：

1. 過熟香蕉：許多長輩偏愛帶褐斑、軟爛好咬的香蕉，但香蕉熟度越高、甜度就越高，容易讓血糖一波波往上衝，影響肌肉修復並加重疲憊感。建議改選尖端還帶點綠色的香蕉。

2. 葡萄：因為免切又好咬，邊看電視容易一口接一口瞬間吃掉半碗。長期攝取過量糖分，恐對關節、肌腱與筋膜彈性造成負擔，建議每次洗一小碗，吃完就停。

3. 芒果：香甜軟綿難以抗拒，但若一次吃一整顆，反覆的血糖大起大落會讓肌肉修復跟不上，導致下午活動力下降。建議切小塊、飯後少量吃。

4. 罐裝鳳梨：新鮮鳳梨的酵素雖好，但罐裝鳳梨常泡在糖水或濃縮果汁中，果肉早已吸滿額外糖分，對於關節腫脹、尿酸偏高及代謝狀態不穩者而言，這類加工水果並不適合天天吃。

5. 果乾：看似養生的葡萄乾或蔓越莓乾，其實是危險的濃縮糖分。脫水後體積變小，讓人毫無份量感地一把接一把吃，身體瞬間吸收的糖分相當可觀。

6. 加工櫻桃：甜點上鮮紅色的加工櫻桃常經過染色並泡入高糖糖漿，醫師直言這類食物「比較像糖果，不像水果」，建議優先選擇新鮮櫻桃或無糖冷凍酸櫻桃。

7. 果汁：喝果汁會濾掉能提供飽足感的天然纖維，短短幾分鐘就喝下等同好幾顆水果的糖分，不僅身體吸收極快，血糖也跟著急速飆升。

王竣平強調，這篇衛教並非要大家害怕水果，而是60歲後要注意「型態、份量與搭配」3大原則。盡量選擇原型且新鮮的水果，別把水果當作正餐，吃的時候最好搭配水煮蛋、無糖優格或堅果等蛋白質與脂肪，能讓血糖上升得更平穩。

此外，他也分享1招簡單的「行動力測試」：找一張穩固的椅子雙腳踩穩，雙手交叉放胸前，從坐姿站起再慢慢坐下，連續做10次。若做到第5次就覺得大腿痠、膝蓋不穩或身體想往前衝，代表股四頭肌與臀肌可能已經需要訓練了。

「很多人的腿，並沒有真的壞掉。」王竣平呼籲，長輩的雙腿只是被血糖波動、發炎與肌肉流失一點一點拖慢了，減少液體糖與加工水果，並透過飲食調整加上適度的阻力訓練，才是60歲後保住行動力的關鍵。