台大新型「顯微超音波」2周揪攝護腺癌　診斷率69%免排隊等MRI

▲台大醫院今舉辦顯微超音波診斷攝護腺癌成果發表會，2名病友（中）現身說法。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

台灣攝護腺癌患者愈來愈多，台大醫院引進新一代顯微超音波技術，可在切片過程中即時找出可疑病灶；根據國際研究，其揪出攝護腺癌的能力不亞於核磁共振（MRI）導引切片，可望成為MRI的重要互補，甚至部分替代工具。

最近台大醫院MRI及電腦斷層（CT）等影像檢查需求持續增加，一般健檢或非緊急檢查等候時間，多需3周至1個月以上，部分非急迫性專科檢查甚至可能排程數個月。對於需要進一步確認是否罹患攝護腺癌的患者來說，如何縮短診斷等待時間，備受關注。

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在台大醫院今舉辦成果發表會上，泌尿部主任闕士傑表示，傳統攝護腺超音波解析度有限，部分病灶不易辨識；MRI雖具良好診斷能力，但受限於檢查量能；顯微超音波採用約29MHz高頻探頭，影像解析度可達70微米等級，遠高於傳統超音波，可提供更細緻即時影像，協助醫師清楚鎖定可疑區域切片。

泌尿部主治醫師董牧喬指出，近年國際研究逐漸證實顯微超音波的價值，包括2025年發表於國際權威期刊《JAMA》的大型隨機試驗OPTIMUM顯示，顯微超音波導引切片在偵測攝護腺癌方面，整體效能不亞於MRI導引切片；2026年發表於國際醫學期刊《BJU International》的研究也指出，顯微超音波與MRI標靶切片的癌症偵測率相近，可作為MRI的重要互補工具，部分情況甚至有機會成為替代選項。

董牧喬說明，台大醫院於2025年率先導入相關設備，截至今年5月底，已累積324名患者接受相關切片檢查，整體攝護腺癌診斷率達60.7%；若是影像已出現可疑病灶的患者，整體診斷率更可提高至69.4%。

針對個案，泌尿部主治醫師邱士庭提到，一名78歲黃姓男子因攝護腺特異抗原（PSA）異常升高就醫，原本在外院被建議接受侵入性檢查，轉至台大後接受顯微超音波檢查，立即發現高度可疑病灶並完成標靶切片，約2周後即確診攝護腺癌，順利銜接後續治療。

此外，另一名78歲林姓男子亦於顯微超音波協助下精準定位病灶，成功確診轉移性攝護腺癌，得以進一步接受最新健保給付藥物治療。

闕士傑說明，台大目前均採經會陰途徑切片，相較傳統經直腸切片，可降低感染風險；據統計，目前接受顯微超音波導引切片患者，均未出現發燒、嚴重感染等併發症，故患者可依需求選擇局部麻醉，提高檢查舒適度。