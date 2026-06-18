19歲女突咳血！「肺冒3顆巨瘤」以為罹癌　醫揪致命罕病





▲從女大生的X光發現肺部至少有3處疑似腫瘤病灶。（圖／彰化醫院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

一名19歲的王姓女大生，幾個月前突然出現胸痛、咳血症狀，趕緊到診所就醫。沒想到照了胸部X光後，醫師竟在她的肺部揪出至少3處、每顆約6～7公分大的「疑似腫瘤病灶」，讓她與家人當場嚇壞，以為自己罹患肺癌。所幸輾轉至衛福部彰化醫院進行精密檢查與切片化驗後，確認不是癌症，而是極罕見的自體免疫疾病「肉芽腫性多血管炎（GPA）」。

彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱表示，這名女大生因為胸痛、咳血前來求診，影像檢查確實發現肺部有多顆大型病灶，且外觀與肺癌極為相似。然而，後續的病理切片結果證實，這些病灶並非癌細胞，而是由肉芽腫組織所形成，進一步配合相關檢驗後，順利確診為肉芽腫性多血管炎。

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▼免疫風濕科醫師王仕凱。

王仕凱解釋，「肉芽腫性多血管炎」是一種罕見的自體免疫疾病。患者體內的免疫系統發生異常，會錯誤攻擊自身的血管壁，引發血管發炎、腫脹及結構破壞，進而導致血流受阻，讓器官出現缺血及損傷。這種疾病主要侵犯上、下呼吸道及腎臟，其中鼻腔、鼻竇、肺部與腎絲球最常受波及，有時連眼睛、耳朵、心臟、關節或神經系統也會受到影響。

「病程進展往往相當快速！」王仕凱示警，當疾病侵犯到肺部時，患者容易出現胸悶、呼吸喘、胸痛、咳嗽與咳血等症狀，少數人甚至會發生大量肺出血，引發致命的呼吸衰竭；若不幸侵犯腎臟，則可能導致進行性腎功能衰竭，嚴重危及生命。

王仕凱進一步說明，這個疾病其實較常發生在中老年人身上，但這次確診的女大生年僅19歲，顯示臨床診斷不能只靠年齡來判斷。加上肺部的病灶外觀太像肺癌，容易造成誤判，必須仰賴病理切片及免疫學檢查才能揪出真正的病因。

目前醫學界對肉芽腫性多血管炎的確切成因還不完全明朗，已知不具傳染性，是否會遺傳也有待進一步研究證實。根據台灣健保重大傷病資料庫分析，該疾病的盛行率僅約百萬分之0.37，屬於極為罕見的疾病。

王仕凱提醒，現今的診斷與治療技術已有長足進步，只要及早確診，並使用免疫抑制劑及類固醇等藥物來控制發炎反應，多數患者都能有效穩定病情、降低器官損傷與死亡風險。