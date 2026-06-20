每天多睡1小時＝少吃1碗飯「3年自然瘦12kg」！醫勸：手機放遠點

▲每天滑手機、追劇到半夜捨不得睡？小心隔天怎麼吃都吃不飽。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

減重醫師魏士航分享，近期門診遇到一名苦惱的病患，明明吃得很健康，體重卻始終降不下來，一問之下才發現她天天因為捨不得放下手機追劇，睡不到6小時。事實上，權威醫學期刊研究已證實，「每天多睡1小時，身體自動少吃1碗飯」，只要每天多睡1.2小時，身體就會「自動」少攝取270大卡的熱量，若維持3年，約可自然減下近12公斤。

為什麼沒睡飽會讓人瘦不下來？魏士航醫師在粉專發文解釋，當睡眠不足時，大腦的食慾調控系統就像是一台「當機的警報器」。此時大腦不僅會對身體發出能量耗盡的假訊號，還會強制關閉產生飽足感的雷達。這也解釋了為何許多人在經歷「報復性熬夜」的隔天，總是特別渴望高糖、高油脂的食物，甚至常常覺得怎麼吃都吃不飽。

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過去研究也發現，睡眠限制會導致飢餓感增加、改變食慾調節荷爾蒙，連帶大腦中與「尋求獎賞」行為相關的區域也會發生變化。

針對睡眠與減重的關聯，2022年發表於《JAMA Internal Medicine》的一項臨床試驗給出了明確答案。研究團隊找來80位體重超標、且每晚睡不到6.5小時的成年人，透過精密的「雙標水法」與「手腕體動儀」來客觀測量真實熱量消耗與睡眠時間。特別的是，研究人員完全沒有給予任何飲食限制或規定運動，僅針對個人的生活習慣，量身打造「個人化的睡眠衛生諮詢」。

魏士航指出，這項諮詢最關鍵的行動，就是要求受試者主動限制睡前電子產品的使用，將「睡前滑手機」替換成其他放鬆活動，並配合調暗燈光、維持舒適溫度等優化睡眠環境的措施。

結果相當驚人，經過短短2週的調整，受試者每天平均成功多睡了1.2個小時。魏士航說明，在完全沒有刻意節食的情況下，這群人的身體竟然自動少攝取了270大卡的熱量；研究團隊更推算，若將這個好習慣維持3年，大概可以自然減下將近12公斤。

民眾常感嘆自己減肥時「管不住嘴」，但這背後往往隱藏著壓力、情緒與生理機制的重重失調。魏士航強調，熱量的控制從來就不該單純依靠苦行僧般的意志力，而是仰賴生理食慾調節機制的恢復。他呼籲大家，今晚不妨試著實踐這套睡眠衛教的重點，「睡前1小時，主動把手機放到伸手拿不到的地方」，只要奪回睡眠的主導權，身體就有機會自然做出更健康的飲食選擇。