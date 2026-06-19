自備染劑也中鏢！她隔天「頭皮流湯暴癢」　醫嘆：免疫系統開戰了

▲女子自備染劑以為安全，未料仍逃不過接觸性皮膚炎的下場。（圖／吳仁欽醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

愛美染髮，竟染到頭皮「流湯」！一名中年女子在染髮隔天，頭皮出現劇烈搔癢，甚至開始滲出組織液，嚇得立刻衝到皮膚科掛號。面對醫師詢問，女子一臉委屈地強調「可是我是自己帶染劑去的耶！」以為自備產品就能免於過敏之苦。對此，皮膚科醫師吳仁欽直言：「染劑不會因為是你親手帶去的，就對你客氣一點。」

皮膚科診所院長吳仁欽在粉專分享這起門診案例，指出造成頭皮嚴重發炎的罪魁禍首，其實是染髮劑中的「PPD（對苯二胺）」。他解釋，PPD是讓染劑顏色能持久、飽和的靈魂人物，但同時也是引發皮膚過敏的慣犯。無論消費者是在高級沙龍使用店家的產品，還是自己買好染劑殺進髮廊，只要成分裡含有PPD，過敏體質的人同樣躲不掉。

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更讓人防不勝防的是PPD「狡猾的兩階段攻擊」。吳仁欽說明，許多人第一次接觸PPD時，可能只有輕微的癢感，往往以為沒事就放過它了。殊不知，此時人體的免疫系統已經悄悄將它「列入黑名單」暗中記仇。等到第二次再碰到相同成分，免疫系統一認出這個傢伙，就會直接翻臉全面開戰，導致發炎反應比第一次猛烈數倍。

針對該名女子頭皮狂滲組織液的慘況，吳仁欽形容，這就是皮膚在大聲吶喊「這次我不忍了」，在醫學上稱為「接觸性皮膚炎」，也就是免疫系統憤怒的實體化表現。

吳仁欽提醒愛美民眾，必須認清「自己帶的≠安全的」這個觀念。為了保護頭皮免受煎熬，染髮前務必先在耳後進行48小時的貼膚測試。他強調：「這不是建議，這是你頭皮的求生守則。」