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醫揭「最理想愛愛時間」拯救男人自尊！激戰15分鐘其實太久了

▲▼汽車旅館,賓館,開房間,完事,做愛,休息。（示意圖／ETtoday資料照）

▲研究發現，愛愛超過3分鐘就屬正常，大戰15分鐘以上就太久了。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

網路上「一夜七次、一次一小時」的都市傳說，往往讓社會大眾對性愛時間抱持不切實際的幻想，更讓許多男性陷入深深的焦慮與自我懷疑中。許多人深受成人影片誤導，以為一場完美的性愛時間必定要很長。對此，泌尿科醫師黃冠鈞分享醫學數據替廣大男性洗刷冤屈，並引述美加研究直言，「最理想的進出時間，其實只要7～13分鐘！」

到底最理想的性愛時間是多久？黃冠鈞醫師在影片中引述2008年美國與加拿大性治療研究協會的一篇經典研究，該研究針對數十位專家進行問卷調查，結果出乎意料。數據顯示，最理想的進出時間是7～13分鐘；只要超過3分鐘就被視為正常範圍，若是超過15分鐘，連醫師都會覺得有點太久了。

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為了解開民眾對於時間長短的迷思，黃冠鈞也分享2005年荷蘭一項非常瘋狂的研究。當時研究團隊讓500多對受試情侶在行房時直接「用碼表計時」。結果顯示，這500多對情侶的平均性愛時間竟只有5.4分鐘。他表示，這項客觀數據不僅狠狠打破網路謠言，更拯救了無數男性的尊嚴。

除了臨床調查，黃冠鈞指出，從演化角度來看，時間短反而是人類的一種「生存優勢」。試想在遠古時代，祖先如果在野外的草叢裡親熱太久，「還沒大功告成，可能就先被劍齒虎當成點心吃掉了。」因此，縮短性愛時間反而更有利於降低遭遇外在危險的風險。

最後，黃冠鈞呼籲，不要再盲目追求性愛時間的長短，也無須因為網路傳言而產生無謂的壓力。他幽默提醒，與其執著於打「延長賽」，還不如在「正規賽」中好好表現。

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關鍵字： 性愛 時間 泌尿科 黃冠鈞醫師 研究

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