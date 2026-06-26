下巴痘、氣色差、體重卡關其實都是同一件事？京都堂中醫揭背後共同原因



▲中醫師王婷乙指出，現代女性常面臨痘痘、水腫及減重卡關等困擾，這些外貌變化本質上是身體健康狀態的直接投射。（圖／京都堂中醫提供）

生活中心／綜合報導

明明昂貴保養品沒少擦、醫美療程也定期報到，卻總覺得氣色不若以往透亮？或是每逢生理期前，下巴大顆悶痘便準時報到、臉部與下半身腫了一圈，甚至體重無預警莫名增加？許多女性往往將這些困擾歸咎於單純的肌膚問題或年齡增長，但在中醫臨床觀察中，外貌的細微變化正是身體健康狀態最直接的反射。京都堂中醫診所王婷乙中醫師指出，不少患者原本因月經不調、偏頭痛或消化不良等內科問題求診，經過全人體質評估後才驚覺，原來長期困擾的肌膚宿疾、反覆水腫與體重卡關，背後核心皆與婦科荷爾蒙及內分泌代謝息息相關。

肌膚是身體的一面鏡子！解密外貌與婦科荷爾蒙的隱形牽絆

談及婦科與外貌的深刻連結，王婷乙醫師直言兩者具有絕對的因果關係。女性從青春期、備孕懷孕、產後恢復到更年期，各個階段皆深受荷爾蒙波動影響，而這些內分泌的劇烈變化，不僅反映於月經週期是否規律，更會直接具象化呈現在皮膚狀態與外在氣色。例如，在月經來潮前夕因體內黃體素攀升，皮脂腺分泌旺盛，極易在下巴、嘴角或下顎線附近反覆誘發難消的悶痘。

此外，現代女性面臨職場、家庭與育兒的多重高壓。王醫師表示，當身體長期處於慢性高壓狀態下，壓力荷爾蒙（皮質醇）會隨之激增，這不僅會直接干擾卵巢荷爾蒙分泌導致月經週期紊亂，還會弱化皮膚屏障，誘發濕疹、敏感與反覆發炎。因此從中醫視角來看，皮膚問題絕非獨立存在，而是體內臟腑氣血失衡的警訊投射。

手腳冰冷就是體寒？中醫師關鍵：高達六成女生其實「偏熱」

在診間，經常有患者主訴即便保養得宜、作息正常，膚況依然暗沉蠟黃，且常被關心「看起來很累」。王婷乙醫師釋疑，肌膚的光澤與氣色，本質上反映的是底層細胞是否獲得充足的氧氣、鐵質與氣血供養。當身體氣血虧虛時，再昂貴的外部保養都如同在乾枯的沙地上澆水，難以吸收。

這類女性普遍伴隨手腳冰冷，因而直覺盲信自己是「寒性體質」，盲目服用麻油雞、藥膳湯等大補之物，結果往往適得其反。王婷乙醫師說明：「根據臨床觀察，這些手腳冰冷的女性中，高達六至七成其實是『偏熱體質』！」現代人因飲水量普遍不足，加上長期處於高壓環境，導致氣機鬱滯、末梢循環不良，熱氣被鎖在體內、四肢卻無法獲得加溫，才會產生體寒的錯覺。若此時貿然進補，反而會火上加油，導致身體陰陽更加失衡。

為什麼下巴痘總是好不了？從中醫三大好發體質精準自檢

痘痘往往是最令女性崩潰的外貌致命傷，中醫透過痘痘的分布位置與型態，能精準剖析體內的亞健康狀態：



臉變圓不一定是胖！「肝鬱」鎖水造成的夏日經前水腫

每逢生理期前夕，許多女性常面臨臉頰變圓、眼皮浮腫，甚至體重暴增1至2公斤的困擾。王婷乙醫師分析，這除了受荷爾蒙波動引發的水分滯留影響外，在臨床上多歸咎於「肝鬱氣滯」所致。中醫所定義的「肝」是一套調節情緒、精神壓力與氣血運行的功能系統。所謂「氣為血之帥」，血液與津液的流暢運行，極度仰賴「氣」的推動。當女性長期處於焦慮、委屈或睡眠剝奪狀態時，氣機鬱滯、循環推動力下降，體內廢水便會如同卡住的河流般停滯，造成全身性浮腫。

王醫師特別指出，現代辦公室族群久坐少動，加上喜好精緻澱粉，會讓身體更容易處於「抓水」的亞健康狀態。針對「怕水腫而不敢喝水」的常見迷思，王醫師導正觀念：「水分攝取不足，反而會導致體內循環速度大幅下降，使廢水更難排出。」唯有保持充足飲水，好的新水進得來，壞的舊水才出得去，方能打破水腫的惡性循環。

減肥總是卡關？中醫健康管理新思維：打破單一症狀的整體調理

近年中醫多元療法在體態管理上備受青睞。王婷乙醫師指出，女性減重與男性最大的差異在於「月經週期的荷爾蒙牽制」。這常導致女性在經前一週體重停滯、甚至因水腫微幅反彈，直至經期後才恢復平穩。許多30歲以上的輕熟齡女性，往往經前痘痘、水腫與減重卡關同時爆發，這些問題在臨床上從不單獨存在，而是彼此環環相扣。

有別於傳統將減重與婦科拆分治療的作法，京都堂中醫診所秉持「從整體出發」的全人思維，將經期調理、體態管理、睡眠品質、情緒紓解及肌膚抗老，納入統一的女性健康管理架構中。門診診療中，醫師會先透過精準體質評估，再針對患者核心需求，客製化靈活搭配中藥調理、穴位埋線、漢方藥膳食療等多維度方式，協助女性達到婦科、內代謝、皮膚與體態的同步平衡。

王婷乙醫師溫柔呼籲，輕熟齡女性與其等到多種身體警訊累積爆發，不如及早學會聆聽自己的身體訊號。日常生活中應避免極端節食、保持充足睡眠、規律運動，並學會透過曬太陽、親近自然來疏解肝鬱壓力。「當內在臟腑回到平衡，氣色、體態與肌膚自然能由內而外散發真正的健康光彩！」



王婷乙中醫師 擅長主治

減重塑身、經痛、經期症候群、更年期症候群、過敏性鼻炎、皮膚疾病

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