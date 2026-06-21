戒飲料炸物還瘦不了？醫點名「超健康3食物」吃錯量等同喝油

▲鮭魚是「富含脂肪的深海魚」，食用時盡量以魚肉為主、少碰魚皮。（示意圖／記者黃士原攝）

記者李佳蓉／綜合報導

許多減重者常面臨「努力忌口卻瘦不下來」的挫折。網紅醫師「蒼藍鴿」（吳其穎）指出，門診中常有患者自信滿滿地表示，早已戒掉手搖飲與炸物，轉而攝取網路上推崇的「超級健康食物」，沒想到體重反而卡關。對此，他強調這是掉進了營養學上著名的「健康光環（Health Halo）效應」陷阱，誤以為食物只要「健康」，吃再多也不會胖。

醫師蒼藍鴿在粉專發文解釋，即使是優質營養素，其熱量依然受熱力學定律制約。若總熱量超標，即便攝取的是冷壓橄欖油，身體也會將其轉化為肚子上的脂肪。一旦發現在極少攝取精緻澱粉與加工食品後，減重計畫仍陷入停滯，他點名有3種常見的「健康陷阱」最容易被忽略：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 綜合堅果：看劇容易嗑掉一大桶

堅果富含Omega-3與維生素E，對心血管有益，但問題在於份量。蒼藍鴿直言，在分類上堅果屬於「油脂類」，熱量密度極高，每公克脂肪產生9大卡。他提醒，台灣國民飲食指南建議一天僅需「一份」，大約僅5～7顆杏仁果或腰果，或是2顆核桃，「當你豪邁地抓起一整把塞進嘴裡，其實就等於直接喝下一大匙沙拉油。」

2. 酪梨：森林裡的奶油

酪梨常是健康飲食的代名詞，但許多人因其名字有「梨」字就誤認為水果，可以大口享用。事實上，酪梨被稱為「森林中的奶油」，一顆中型酪梨脂肪含量可達20～30公克，熱量逼近300大卡，相當於一碗白飯。蒼藍鴿建議，減重期間應將其視為「油脂替代品」，而非額外的蔬果，建議一天攝取量以1/4至半顆為限。

3. 鮭魚：海裡的和牛

鮭魚雖是優質蛋白來源，但屬於「富含脂肪的深海魚」。蒼藍鴿分析，鮭魚肚與魚皮幾乎是純粹的脂肪庫，一塊200公克的厚切鮭魚排，熱量可輕鬆突破400～500大卡，油脂含量遠超雞胸肉或鱸魚。他建議，吃鮭魚時盡量以魚肉為主，那層香氣誘人的魚皮，在減重期間建議剝除或僅淺嚐。

最後，蒼藍鴿強調，挑選健康食物是尊重身體，但「控制總熱量」才是減重的關鍵。當吃炸雞時，大腦會因罪惡感而自我節制，但吃堅果、酪梨與鮭魚時，往往因「健康光環」而失去警戒。他呼籲減重者暫時放下對食物種類的焦慮，回歸「份量管理」，精準拿捏，才能找回減重的主導權。