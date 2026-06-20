吃粽子腹脹難消化　中醫「2大穴位按摩」快速緩解

▲粽子吃太多可能會出現脹氣、消化不良問題，資料照。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

每到端午節就會傳出有民眾因為吃粽子肚子不舒服，中醫師指出，粽子使用糯米作為主要原料，還有搭配五花肉、鹹蛋黃等食材，這些食材特性使其難以消化，易導致脘腹脹滿、食慾不振、消化不良甚至食積等問題，提醒民眾可以透過2大穴位按摩與中藥茶飲，快速緩解症狀。

彰化馬光中醫診所中醫師劉宗昇表示，中醫認為「脾主運化水穀，胃主受納腐熟」，兩者協同完成食物的消化與吸收。糯米性質黏滯，屬「難化之品」，易阻滯脾胃運化功能，導致「食滯脾胃」或「濕阻中焦」。若脾胃本虛，運化無力，則更易出現脹氣、胃脘不適、倦怠乏力、便溏等症狀。同時，過食肥甘厚味（如油膩餡料）可能加重濕熱內生，進一步影響氣機運行。

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劉宗昇說明，中醫調理以健脾和胃、消食化滯為核心，兼以行氣化濕、疏通氣機，恢復脾胃功能，不過中醫同時講究「因人制宜」，不同體質者對粽子的消化反應有所差異。例如，脾胃虛寒者可能因糯米寒涼而加重症狀；濕熱體質者則易因油膩餡料而生濕熱，因此，調理時需根據個人體質，選擇合適的穴位與藥膳，並注意飲食習慣的調整。

劉宗昇指出，人體有兩個穴位針對粽子引起的消化不適有顯著效果，可促進脾胃運化，緩解脹氣與食滯。建議每日按摩2-3次，每次每穴約3-5分鐘，以局部酸脹感為宜，力道適中，避免過度刺激。

1. 中脘穴

位置：位於上腹部，肚臍與胸骨下端（劍突）連線的中點。

功效：健脾和胃，理氣消食，調理中焦，適用於胃脘脹滿、消化不良、噯氣反酸等症狀。

2. 足三里穴

位置：位於小腿外側，膝蓋下約四橫指（約3寸），脛骨外側緣一橫指處。

功效：補益脾胃，調理氣血，增強消化功能，改善食積脹氣、疲倦乏力等症狀，具強身健體之效。

另有兩款中藥養生茶飲，選用常見藥材，溫和健脾，助消化，適合端午節後因食用粽子引起的消化不適。建議每日飲用1-2次，每次約200-300毫升，溫熱飲用效果更佳。

▲馬光醫療網《淬鍊成光》新書發表。（圖／馬光中醫提供）

1. 山楂陳皮烏梅茶

材料：山楂10克（乾燥山楂片或新鮮山楂去核），陳皮5克，烏梅5克。

做法：將材料洗淨，放入鍋中加水800毫升，煮沸後轉小火煎煮15-20分鐘，濾渣取汁，可依個人口味加入少量蜂蜜調味，溫熱飲用。

功效：山楂擅長消食化積，特別適用於肉食及油膩食物的消化；陳皮理氣健脾，化濕止脹，緩解胃脘不適；烏梅酸甘生津，收斂脾氣，助消化並平衡山楂的酸性，適合食後脹滿、胃口不佳或輕微反酸者。

注意：胃酸過多、胃潰瘍或牙齒敏感者慎用，飲用時避免空腹。孕婦應諮詢醫師後使用。

2. 麥芽神曲茶

材料：炒麥芽10克，神曲10克，甘草3克。

做法：將材料洗淨，加入600毫升清水，煮沸後小火煎煮10-15分鐘，去渣取汁，溫熱飲用。若口感偏苦，可加入1-2片薄荷葉提味（不宜過多）。

功效：炒麥芽健胃消食，尤擅化解澱粉類食物（如糯米）的積滯；神曲助消化，解食積，促進腸胃蠕動；甘草和中緩急，調和諸藥，減輕胃部不適。此茶適合因糯米引起的脹氣、食滯或大便不暢者。

注意：孕婦、糖尿病患者或對甘草過敏者慎用。長期飲用需諮詢中醫師。

馬光醫療網執行長黃福祥指出，台灣高齡化速度持續加快，失能與慢性病照護需求日益增加。中醫「治未病」的預防概念，仍有巨大的發展空間，「不是等身體走下坡才開始治療，而是健康時就提前保養身體。」

黃福祥強調，中醫核心精神在於「治未病」，強調在健康時就開始調養，而非等疾病發生才治療。他提到，馬光醫療網新書《淬鍊成光：馬光35年的堅持與突破之路》，回顧從最開始澎湖義診到後來發展爲跨國醫療體系的歷程，並強調中醫品牌化與制度化的重要性。書中也提及未來將持續深化預防醫學，讓「健康時就開始保養身體」的理念落實在日常生活中。