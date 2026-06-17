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文山區住戶突被通知有登革熱　北市衛生局曝疫調結果

▲登革熱,埃及斑蚊雌蚊。（圖／疾管署提供）

▲登革熱疫情攀升，北市文山區有通報疑似個案，引起居民關切。（資料照／疾管署提供）

記者邱俊吉／台北報導

登革熱疫情最近廣受民眾關注，昨有網友在社群媒體稱，指台北市衛生局職員來按門鈴，並說明附近有人感染登革熱，提醒民眾注意蚊子，有發燒等症狀速就醫。對此，北市衛生局今回應，萬芳醫院於6月15日通報1例登革熱疑似個案，經完成調查及檢驗程序後，已排除登革熱感染，並於6月16日解除列管。

北市衛生局指出，接獲萬芳醫院通報後，立即啟動防疫機制，完成疫調、環境孳生源清除、病媒蚊密度調查及化學防治等各項防治措施，以最高標準落實疫情風險管控；個案部分，則查明近期無國外旅遊史，平日於北部縣市工作及居住，周末及假日返回北市活動。

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此外，健康服務中心於6月16日針對個案居住地周邊展開防治作業，完成個案住家及同棟建築各樓層住戶化學防治措施，並提供噴霧罐協助住戶自主防治，另針對周邊住戶進行疫調及健康關懷，同步於周邊範圍執行戶外病媒蚊密度調查，亦通知里辦公處辦理清潔日及加強孳生源清除工作，協調周邊學校及醫療院所共同落實環境巡查與孳生源清除，全面降低病媒蚊孳生風險。

北市衛生局表示，對於任何登革熱通報案件均秉持審慎態度，第一時間啟動疫調、病媒蚊監測及環境防治等措施，即使後續檢驗結果排除感染可能，仍積極完成各項預防性防治作業，以降低社區傳播風險。

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關鍵字： 標籤:**登革熱 台北衛生局 防疫機制 病媒蚊 環境防治

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