白飯慘被霸凌！醫曝「已贏過90%碳水」　3類人當主食沒負擔

▲醫師認為，白飯已贏過90%的碳水化合物，成分相對乾淨單純。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

近年低碳飲食風行，白米飯淪為減脂圈中被霸凌最慘的食物之一，不少人甚至以戒白飯為傲，彷彿吃上一口就是犯下滔天大罪。不過，網紅醫師「蒼藍鴿」（吳其穎）在粉專發文為白飯平反，直言它在碳水界其實早就具備PR 90的實力。他更點名台灣人超愛的3大主食，不僅含有滿滿隱形油脂，更是高熱量、促發炎的組合，相比之下，乾乾淨淨的白飯反而是清流。

蒼藍鴿指出，針對「白飯到底是不是優質碳水」的網路論戰，在醫學與營養學上根本沒什麼好吵的，因為評斷一種食物的好壞，永遠取決於「拿它跟誰比」。

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白飯對決3大日常主食「毫無懸念大勝」

蒼藍鴿進一步分析，如果拿白飯對決以下3種「台灣人最愛的日常主食」，白飯絕對是毫無懸念的「極優質碳水」：

1. 對決水餃、鍋貼：精緻麵粉製成的外皮，裡面包裹的絞肉內餡更是可怕的「隱藏脂肪炸彈」。吃下十幾顆水餃或鍋貼，攝取的油脂熱量往往遠超過碳水本身。

2. 對決燒餅油條：身為傳統中式早餐的靈魂，本質上卻是「油酥麵糰」加上「高溫油炸」的組合，屬於標準的高脂、高熱量、易促進發炎的日常地雷。

3. 對決泡麵、湯麵：泡麵的麵體多經過油炸；而肉羹麵、大腸麵線等湯麵，則常伴隨著勾芡與高鈉、高油的湯頭，不僅熱量驚人，吃完還容易引發血糖劇烈震盪與水腫。

蒼藍鴿直言，與這些充滿隱形油脂且過度加工的複合型食物相比，一碗乾乾淨淨、成分只有「米和水」的白飯，絕對是清流中的清流，它能提供身體純粹的能量，而不會強迫你吞下多餘的劣質脂肪。

神仙打架？跟未精緻澱粉比「營養數據確實吃虧」

不過，若是將標準拉高，讓白飯去跟糙米、五穀米或燕麥等「未精緻原型澱粉」相比，它在營養數據上確實吃了虧。蒼藍鴿說明，白米在碾製過程中脫去了富含營養的米糠層與胚芽，導致膳食纖維、維生素B群與微量元素大幅流失，且消化吸收速度變快，相對容易引起胰島素的波動。

缺點變優點！「這類人」吃白飯反而是完美碳水

「但是，這個缺點在某些人身上，卻是拯救他們的優點！」蒼藍鴿強調，正因為白米去除了粗糙的纖維，它成為了腸胃消化不良者、容易脹氣者，或是正處於腸胃道發炎恢復期患者最友善的主食選擇。對於這類族群來說，若強迫他們吃難以消化的糙米，反而會造成腸胃黏膜的物理性刺激與巨大負擔。在這種情況下，好消化、低殘渣的白米，就是他們現階段最完美的碳水。

別再妖魔化！搭配「2好物」白飯也是減脂夥伴

在醫療的真實世界裡，沒有任何一種食物是絕對完美的。蒼藍鴿總結，在現代人充斥著各種精緻糕點、加工麵食的飲食環境裡，白飯成分單純、無額外添加物、好消化，又不會夾帶隱形油脂，在碳水化合物排行榜上真的具備PR 90的頂標水準。「沒有絕對的好與壞，端看你怎麼吃、跟什麼搭配而已。」

他建議，只要懂得控制「份量」，並且在進食時搭配充足的蔬菜（將失去的纖維補回來）與優質蛋白質（延緩胃排空速度，穩定血糖），白米飯完全可以是你減脂期的好夥伴。