UCC社區知名度低　衛福部聯手民團找藥師衝人氣

▲慈濟基金會今與中美醫藥簽署合作備忘錄，發動多名社區藥師加強宣導用藥知識並推廣UCC。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

端午連假即將來臨，民眾若生病不想跑急診，要多利用假日急症中心（UCC）。為提升UCC使用，衛福部持續加強推廣，透過與慈濟基金會、中美醫藥合作，由53名社區藥師深入全台14縣市，辦理67場健康講座，除宣導正確用藥，也將UCC納入衛教內容，預計服務超過4500名長者及家庭照顧者。

中美醫藥今上午和慈濟基金會針對此推廣計畫簽署合作備忘錄。衛福部部長石崇良表示，台灣已於2025年底正式邁入超高齡社會，愈來愈多長者同時面臨慢性病、多重用藥及頻繁就醫需求，而「長照3.0」的重要目標，就是讓長輩能在熟悉的社區健康老化、在地安老。要達成這項目標，除了醫院與診所外，也需要社區藥局及各類服務據點共同參與。

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石崇良指出，此計畫由藥師走出藥局、深入社區，協助長者建立正確健康觀念及多重用藥管理能力，是健康平權與資訊平權的具體實踐；他並提到，計畫同步納入UCC宣導，希望長者了解假日若出現輕微不適，不一定要前往大型醫院急診，也可就近利用UCC就醫，將急診資源留給真正需要的重症患者。

衛福部次長林靜儀則表示，目前未特別統計UCC使用者中長者占比，各地執行情況也有差異，主要與當地醫療資源分布及執行模式有關，但某些地區推動成效良好，也有地方衛生局希望擴大辦理，只要地方評估有需求並提出規劃，中央都願意全力支持。

今與會的彰化藥師代表王宏文指出，第一線常見長者對藥物服用方式、保健食品搭配及慢性病管理感到困惑，也有人因聽信偏方或網路資訊而延誤治療，希望透過社區講座降低用藥風險，讓長者與家屬都能更安心；對於UCC的使用情形，他則說，民眾認知度確實不高，這點也希望透過講座加強宣導。

另一名出席的高雄藥師郭曉穎也說，根據她親身經驗，社區對UCC認知的確有限，盼講座系列能讓更多長輩知道看病別急著上醫院，UCC要活用。