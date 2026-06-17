藍委憂HIV校車司機受害者毀人生　羅一鈞：結婚、生育都沒問題

▲疾管署長羅一鈞出席立院社福衛環委員會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

染HIV校車司機性侵女學生，至少5人確認感染，引發社會關注。國民黨籍立委蘇清泉今（17）日關心受害者狀況，憂心這些女孩子「一輩子都毀了」、「將來還可以結婚生產嗎？」疾管署長羅一鈞回應，目前調查過去幾個月沒有新增個案，評估疫情可控；受害者已經都接受治療，只要妥善服藥，她們可以結婚、懷孕生產都沒有問題。

立法院社福衛環委員會今日審查中央政府總預算案衛生福利部預算，蘇清泉討論國衛院預算時談到HIV校車司機案，直呼這些女孩子被感染，司機假裝神明附身到處騙簡直「嚇死人」，案件發生在中部，大家人心惶惶，希望羅一鈞進行說明。

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羅一鈞表示，今年初疫調掌握到共通感染源之後，因為涉及妨害性自主、保護議題，縣市衛生局馬上聯繫社政單位，也與警政啟動檢方調查。過程疾管署與保護單位與檢警密切合作，例如往下游找出被害人來篩檢、做心理諮商、支持服務。目前確認HIV感染者，都有到指定醫院追蹤投藥、病況穩定，而過去幾個月持續調查，沒有找到新增個案，目前評估疫情可控。

蘇清泉接著詢問「成為感染者是不是一輩子都毀了？」、「這些小女孩將來可以結婚、生產嗎？」羅一鈞強調，目前愛滋感染治療已經是慢性病治療模式，只要長期服藥、終生服藥，約半年即可以控制到測不到病毒，且長期服藥也沒有太多副作用，傳染力也不會增加。

羅一鈞強調，國際共識「Undetectable = Untransmittable」(簡稱U=U)，愛滋病毒量測不到就傳不出去，感染者本身健康狀況可以維持良好。

「結婚本就是人權，妥善服藥控制也可以懷孕生子。」羅一鈞回應，感染者孕婦配合採取完整的預防措施，包括孕期穩定服藥控制病毒量達測不到、產程中及產後預防性投藥、選擇適當生產方式、新生兒預防性投藥和使用母乳替代品等，則可將新生兒的感染機率降至2%以下，國內已經很多年都沒有母子垂直感染發生。