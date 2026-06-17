洗腎伯愛喝「天然退火飲」血鉀爆表！醫揭2紅線：心臟恐直接停跳

▲阿伯愛喝「天然」青草茶，讓腎臟最怕的鉀離子指數再度飆高。（示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／綜合報導

清涼退火的青草茶，看似天然的消暑聖品，在腎臟科醫師眼中卻是隱藏的致命危機。一名洗腎多年的阿伯回診時，抽血報告上的「鉀離子」再度出現紅字，一問之下，阿伯不好意思地笑稱最近又喝了青草茶，還說：「路邊那麼多人喝，那是天然的，哪會有事？」這句話讓醫師林軒任聽了直呼超揪心，一旦引發高血鉀，嚴重恐讓心臟「直接停下來」。

腎臟科醫師林軒任在粉專發文指出，青草茶又稱「百草茶」，沒有固定配方，每一家的煮料都不盡相同，常見班底包括仙草、薄荷、咸豐草、魚腥草與車前草等。這些植物的共同特性就是「偏寒涼且利尿」，喝下肚確實會讓人想跑廁所、感覺涼爽。但問題就在於，這恰好踩中了腎臟最怕的兩條紅線。

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「第一是鉀離子，第二是利尿成分。」林軒任解釋，青草的根莖葉礦物質含量高，足以讓腎功能不佳的人發生危險的高血鉀；而利尿成分則會逼迫早已過勞的腎臟「加班排水」，同時可能擾亂體內的鈉鉀平衡。

林軒任形容，腎臟就像一座24小時運轉的濾水廠，健康的人能輕鬆把廢物和多餘的鉀排掉；但慢性腎臟病患者的「濾網」早已老化、馬力衰退。這時若再灌進一大杯青草茶，等於同時丟給殘破工廠兩個難題，就是排不掉的鉀逐漸堆積在血液中，二是又被下達逼迫排水的指令，導致血鉀悄悄漲破警戒線。

「鉀離子最讓腎臟科醫師繃緊神經的地方，在於它沒有症狀，直到出事的那一刻。」林軒任語重心長地說，血鉀升高時人往往毫無感覺，頂多覺得手腳偏軟、無力，常被誤以為只是天氣熱或太累。然而，鉀是指揮心臟跳動的「電工」，一旦血液中的鉀過高，就會亂下指令引發致命的「高血鉀症」，輕則心律不整，重則可能讓心臟直接停下來。

除了高血鉀，青草茶還暗藏看不見的交互作用。林軒任提到，許多腎友或心血管疾病患者身上常備有降血壓藥、利尿劑等，若再喝下含利尿成分的青草茶，等於兩邊在搶奪身體水分與鈉鉀平衡的方向盤。加上市售青草茶沒有嚴格的藥物認證與成分標示，甚至可能面臨重金屬汙染、植物誤認等風險；若不幸喝到含「馬兜鈴酸」的草藥，更會造成不可逆的腎損傷。此外，為了增添風味而加入的糖，對合併糖尿病的腎友又是一大重擊。

難道腎友就一滴都不能碰嗎？林軒任強調，重點在於「看人、看量、看時機」。對於腎功能正常的健康成年人，夏天偶爾喝一小杯（約200～250毫升）解暑無大礙。但若身為慢性腎臟病、洗腎、心臟病或正在限制水分的患者，必須把青草茶當成「需要先問過醫師的東西」。他呼籲，口渴想退火，白開水永遠是腎臟最溫柔的選擇，千萬別輕易拿僅存的腎功能開玩笑。