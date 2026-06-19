壞膽固醇正常卻狂喘！45歲男「3條血管塞破5成」　醫驚揭基因殺手

▲男子壞膽固醇正常，卻被醫師發現「3條血管塞破5成」。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

一名45歲男子近期反覆發作劇烈胸悶，甚至稍微活動就喘不過氣。沒想到初步抽血發現，他的低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）數值為121 mg/dL，看似沒有特別高，但一照心導管卻讓醫療團隊大吃一驚，男子的心臟「3條主要血管」竟全都有50%以上的阻塞，進一步追查才揪出背後與基因有關的「隱形殺手」。

國軍桃園總醫院新竹分院心血管中心主任曾國翔在粉專發文指出，該名患者平時有抽菸習慣，雖然常規的壞膽固醇指數看起來並不危險，但在執行心導管檢查時，卻驚訝地發現其3條主要血管的血管壁，都呈現凹凸不平整的嚴重粥狀硬化狀態。為了解開這個「壞膽固醇不高，血管卻爛糟糟」的謎團，團隊後續為他加驗了「脂蛋白(a)（Lipoprotein(a)，簡稱Lipo a）」，結果出爐，數值竟然高達132 mg/dL（正常Lipo a小於30 mg/dL）。

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「有時候常規的膽固醇指數，可能無法完全反映心臟血管的真實危機！」曾國翔醫師藉此案例向大眾宣導重要的血脂觀念。他解釋，Lipo a是一種與先天基因遺傳密切相關的血脂蛋白，對於先天 Lipo a數值異常偏高的人來說，即使本身LDL沒有很高，血管產生粥狀硬化及阻塞的風險，依然會比一般人高出許多！若再疊加抽菸等後天危險因子，就極容易引發早發性的嚴重心血管疾病。

▲男子3條主要血管皆阻塞超過50%。（圖／曾國翔醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

面對患者嚴重的血管阻塞，醫療團隊迅速啟動救援。曾國翔醫師說明，手術選擇從患者右手虎口附近微創進針，採用右側遠端橈動脈途徑，不僅大幅減少術後出血風險，手部也能保持活動自由；針對左前降支冠狀動脈高達75%的嚴重阻塞處，則執行冠狀動脈血管整形術並置放支架，利用氣球撐開狹窄處，穩穩架起這條生命線。術後，男子的胸悶症狀立刻獲得大幅緩解。

許多民眾以為膽固醇正常就代表心血管健康，卻忽略了潛藏的遺傳風險。曾國翔醫師提醒，民眾若有家族早發性心血管病史，除了基本的戒菸與控制常規血脂外，不妨主動與心臟科醫師討論是否需要抽血檢驗Lipo a，提早揪出這個潛伏在體內的隱形殺手。