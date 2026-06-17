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8大社福津貼7月調升預算卡關　石崇良估影響89萬名弱勢

▲▼衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

行政院原規劃8大社會福利津貼自7月起調高，然而今年度總預算立法院至今未完成審議，扣除老農年金非衛福部主管，衛福部長石崇良今（17）日表示，除了國民年金涉及修法、時程難掌握之外，其餘6項社福津貼若無法順利辦理追加預算，恐有89萬人受影響。

8大社會福利津貼調升原規劃自7月起實施，照顧對象包括低收入戶、弱勢兒少、身心障礙者及老年農民等族群，但在總預算尚未完成審議前，相關追加預算及後續作業均受到影響。

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石崇良今日出席立法院社福衛環委員會審查115年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算，會前受訪被問及社福津貼受影響情況，他解釋，配合行政院8大津貼，其中2項屬於年金，分別是國民年金跟老農津貼，另一部分則是6大社福津貼，比較屬於弱勢者。

石崇良接著說明，目前要推動的是6大社福津貼7/1調升，推估受惠人數89萬人，115年經費增加65.9億元，總經費244.4億元，116年總經費335.6億元；他強調相關津貼本來就有預算，但是要提高23.5%，需要辦理追加預算，如果屆時仍未通過，會先按之前預算規模發放，通過後再追溯自115年7月1日發放。

至於國民年金，石崇良表示，因為涉及到修法，時程上比較難掌握，如果按照現在行政院版本提高到每個月5000，受惠人數約169萬左右，一年預算規模大概在190億，但是因為只有半年，所以大概增加差不多80幾億。

行政院發言人李慧芝昨表示，行政院已於114年8月29日將115年度中央政府總預算案依法送請立法院審議，迄今已歷經292天仍未完成法定審查程序，不僅影響政府施政規劃與執行，更使國家治理陷入高度不確定狀態。

李慧芝強調，社會福利不應成為政治算計下的犧牲品，期盼立法院儘速完成總預算審議，讓追加預算能接續辦理，讓需要幫助的國人能及早獲得政府支持。

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