熬夜不只隔天累！中醫揭「4大透支警訊」

▲每晚熬夜，恐透支身體的「氣血存款」。（示意圖／視覺中國）

文／中醫師劉宗昇（彰化馬光中醫診所）

世足賽開踢了，但熬夜真的有這麼多「好處」嗎？

網路上流傳一張搞笑哽圖：熬夜可以讓你變成熟、省錢省力、變有錢、沒有煩惱、保持年輕……。乍看之下很勵志，但如果用醫學角度翻譯，其實是另一個版本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

變成熟＝皮膚老化加速

睡眠不足會增加壓力荷爾蒙（Cortisol）分泌，影響膠原蛋白生成與皮膚修復能力。黑眼圈、細紋、暗沉、鬆弛都會提早出現。不是成熟，而是提前老化。

省錢省力＝頭髮越來越少

長期熬夜容易造成荷爾蒙失衡、頭皮油脂分泌異常，增加掉髮風險。洗髮精確實可能用得比較慢，但代價可能是髮際線逐漸後退。

變有錢＝肚子變得很有份量

睡眠不足會讓飢餓素（Ghrelin）增加、瘦素（Leptin）下降。明明剛吃完宵夜，卻還想來份鹹酥雞配珍奶。結果就是脂肪囤積、體重增加，肥胖、糖尿病與代謝症候群風險也跟著提高。

沒有煩惱＝記憶力下降

睡眠是大腦整理記憶的重要時間。長期缺乏睡眠容易注意力不集中、反應變慢、記憶力衰退。最後可能真的忘記煩惱了。因為連剛剛要做什麼都忘了。

預防近視＝眼睛直接罷工

熬夜追劇、滑手機、看球賽，眼睛長時間超負荷運作。容易出現眼乾、痠澀、畏光、視力模糊等問題。不是近視好了，而是眼睛累到在抗議。

保持年輕＝心血管提前老化

長期熬夜與高血壓、心臟病、中風及猝死風險增加有關。有些人最後照片永遠停留在年輕的模樣。只是那張照片是在墓碑上。

為醫院做貢獻＝免疫力下降

睡眠不足會降低免疫細胞活性，增加感染與慢性發炎風險。醫院或許會感謝你。但你的身體不會。

其實人體不是手機。手機沒電可以充電，但長期熬夜造成的代謝異常、心血管損傷、免疫功能下降，並不是週末補眠兩天就能完全補回來。成年人普遍建議每天維持7～9小時睡眠，因為睡眠不只是休息，更是身體修復的重要工程。

從中醫來看，熬夜到底傷了什麼？

很多人以為熬夜只是隔天比較累。但在中醫眼中，熬夜其實是在透支身體的「氣血存款」。

《黃帝內經》提到：「人臥則血歸於肝。」白天活動時，氣血運行於四肢百骸；到了夜晚，氣血逐漸收斂，肝臟完成藏血與調節功能，讓身體進行修復。如果經常熬夜，等於不斷打斷這個修復過程。

最常受影響的就是：

1.肝血不足

肝開竅於目。許多熬夜族最先出現的就是眼睛乾澀、視力疲勞、容易流淚、頭暈頭痛。門診常看到長期熬夜的人抱怨眼睛很痠，其實不只是眼睛的問題，更可能是肝血耗傷的表現。

2.心血暗耗

《靈樞》說：「心藏神。」睡眠本就是心神回歸安定的過程。長期熬夜的人容易出現：失眠、多夢、淺眠、心悸、焦躁不安。明明身體很累，大腦卻停不下來。這在中醫常屬於心血不足或陰虛火旺的範疇。

3.腎精受損

中醫認為：「腎藏精，精生髓，髓充腦。」長期熬夜後常出現：記憶力下降、專注力變差、精神不濟、腰痠背痛。許多人以為是年紀到了。其實很多時候只是身體長期處於透支狀態。

4.脾胃功能下降

晚上本該休息，卻一邊看球一邊吃宵夜。容易導致脾胃運化失常。常見表現包括：胃脹氣、消化不良、大便不成形、疲勞感加重。這也是為什麼很多人熬夜後不只累，連腸胃都開始鬧脾氣。

如果真的熬夜看球，中醫建議怎麼補救？

如果偶爾為了世足賽熬夜，不需要太過焦慮。重要的是把傷害降到最低。

✔ 看球期間適度補充水分

✔ 避免大量酒精與高油炸宵夜

✔ 賽後盡快恢復正常作息

✔ 白天可小睡20～30分鐘

✔ 隔天適度曬太陽，幫助生理時鐘調整

✔ 適量運動促進氣血循環

飲食方面可適度選擇：百合、蓮子、枸杞、黑豆、小米、山藥等較為平和的食材。

若有明顯失眠、多夢、心悸、疲勞等情況，則建議由中醫師辨證調理，而非自行大量進補。因為有人是陰虛火旺，有人是氣血不足，也有人是肝鬱化火。同樣都是熬夜，體質未必相同。

世足賽很精彩，偶爾熬夜看場關鍵比賽沒問題。但比起熬夜看別人踢進世界盃，更重要的是別把自己的健康踢出局。球賽有四年一次，身體卻只有這一副。享受比賽，也別忘了照顧自己。

畢竟人生真正的延長賽，不是在球場上，而是在自己的健康裡。

本文經授權轉自：馬光中醫診所