染HIV終身服藥　醫：病毒控制U=U「性行為也不會傳染」

▲疾病管制署疫情週報。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

染HIV校車司機性侵女學生，至少5人確認感染，需要終身追蹤、持續服藥治療，引發許多民眾擔憂這些年輕人往後該怎麼辦。防疫醫師指出，感染者穩定接受藥物治療，當體內病毒量控制到測不到的程度，就不會透過性行為傳染給其他人；至於日常生活一般接觸、同住、一起吃飯等，都不會被傳染，籲不要過度擔憂。

《ETtoday新聞雲》獨家報導，該名李姓校車司機，涉嫌從2022年起假裝神明附身性侵多名女學生，檢警追查發現至少有9名成年、未成年女性受害，至少5人感染HIV。檢察官認為李男犯行明確、惡性重大，依3個強制性交致重傷罪、26個強制性交罪、1個與未滿16歲性交罪、2個過失致重傷害罪，將他提起公訴。

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疾管署日前表示，衛福部在調查過程已主動成立中央與地方專案工作小組，協助相關單位共同合作、提供案件相關人適切的醫療與處遇支持服務。這5名感染者必須終身追蹤、持續服藥，目前全國有221家愛滋指定醫療機構，可以提供感染者完整醫療照護。

民眾對於HIV感染、愛滋不了解，引起許多恐慌與猜測，疾管署防疫醫師林詠青表示，近10年因藥物研發進展，目前對於愛滋感染者已有相當不錯的藥物，可有效控制體內病毒量。在良好控制下，感染者的平均餘命已與一般人差不多，愛滋病現在可說是一種能夠控制的慢性疾病。第一線治療藥物目前只需一天一顆，服藥的順從度與方便性都比以往大幅改善。

林詠青指出，目前的醫學指引與科學證據都顯示，感染者若穩定接受藥物治療，將體內病毒量控制到測不到的程度，就不會透過性行為傳染給其他人，也就是俗稱的U=U。

疾管署副署長曾淑慧指出，疾管署每年與專業學會合作辦理感染者伴侶服務教育訓練。2025年共計提供2,304人次的伴侶篩檢服務，有風險民眾亦可透過匿名篩檢、自我篩檢、衛生單位或多元性別健康中心或民間團體等管道接受愛滋篩檢諮詢服務，2025年計提供約39萬8,603人次的篩檢服務。

至於女性感染者懷孕生子，林詠青表示，懷孕期間需定期接受病毒量檢測，生產後也會對新生兒進行相關檢測，確認是否感染。整體而言，若母親病毒量控制良好，透過懷孕生產將病毒傳染給小孩的機率幾乎為零。

林詠青也提到，日常生活中的一般接觸，包括擁抱、牽手、共用餐具、蚊子叮咬等，本來就不會傳染愛滋病毒，因此同住家人或一般生活接觸者，並不需要過度擔憂。

依聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)指引及現有最佳可得知之科學及醫學證據顯示，感染者穩定接受抗病毒藥物治療，並維持體內愛滋病毒量有效抑制達測不到(<200 copies/ml)，就不會透過性行為傳染愛滋病毒給他人，也就是國際共識「Undetectable = Untransmittable」(簡稱U=U)，愛滋病毒量測不到就傳不出去。