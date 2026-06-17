沒三高！他「每天一餐吃肉包」飆高血糖　醫揭爆漿陷阱

▲老翁每天吃肉包，導致血糖失控狂飆。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

一名75歲老翁原本沒有三高病史，日前因膝蓋退化剛換完人工膝關節，為了針灸復健前往中醫診所就醫。沒想到他在近期的體檢中，意外發現糖化血色素超標，血糖值約140 mg/dL，且整天感到昏沉疲累。中醫師羅珮琳仔細一問才揪出元凶，原來老翁術後行動不便，長達2～3個月「天天有一餐只吃冷凍蔥肉包」，不知不覺掉入飲食陷阱。

中醫師羅珮琳在粉專上分享這起「吃出來的高血糖」臨床案例。她指出，蔥肉包看似有菜、有肉又有澱粉，感覺營養均衡，但實際上裡頭包的蔬菜量極少。包子的外皮是麵食，屬於精緻澱粉；而為了讓包子一口咬下有爆漿的濃郁湯汁口感，內餡通常會拌入不少肥肉。因此，肉包雖然是用蒸的、並非油炸或燒烤，但熱量其實不低。

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「這些高熱量且油膩的食物，在中醫被稱為『膏粱厚味』。」羅珮琳解釋，長期吃下這類食物導致血糖或膽固醇飆升，從中醫角度來看就是「飲食不節」損傷了脾胃，進而造成痰濕積聚。

明明吃下高熱量食物，為什麼反而會覺得極度疲勞、精神不振？羅珮琳進一步解釋，中醫認為「脾主運化」，負責將腸胃道中的食物轉化為能量。當患者長期攝取精緻澱粉且油膩的食物，遠遠超過脾胃的負荷時，就會導致運化功能失常，在體內形成代謝不掉的廢棄物（油脂與糖分），也就是所謂的「痰濕」。

羅珮琳比喻，當痰濕積聚，就像是水管被淤泥堵住一樣，會阻礙氣血運行，這正是中醫所說的「濕重如裹」，讓人頭暈腦脹、精神不振。她更點出，近年來備受關注的「糖胖症」，在中醫看來就是痰濕互結的結果，這類患者通常特徵是腹部肥胖、肌肉流失，且血糖十分難以控制。

面對這類飲食失衡造成的問題，羅珮琳建議，必須戒除精緻加工品，減少食用冷凍麵食與油炸物的頻率，並改以燕麥、地瓜等全穀類來取代白麵粉。

針對獨居或備餐不便的長者，羅珮琳也傳授實用的健康撇步。她建議，長輩可以一次煮好3份糙米飯分裝冷凍，要吃的時候再加熱即可；或者善用電鍋做「一鍋煮」料理，例如「山藥排骨蔬菜湯」，把作為優質澱粉的山藥、提供蛋白質的排骨與大量蔬菜一次備齊。不僅營養均衡，就算是廚藝不佳的人也能快速上手，輕鬆避開高血糖地雷。