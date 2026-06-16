省1萬4千元！新北續推「國中生」公費HPV疫苗　男女都可打

▲新北市持續推動「國中八年級」公費HPV疫苗接種。（圖／新北衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

為預防人類乳突病毒（HPV）感染引發的多種癌症與疾病，新北市持續推動「國中八年級」公費HPV疫苗接種。新北市衛生局表示，完整接種可省約6,000至14,000元費用，讓孩子獲得健康保障的同時，也減輕家長經濟負擔。

人類乳突病毒（HPV）感染不分男女，除與子宮頸癌密切相關外，也可能導致頭頸癌、口咽癌、肛門癌及外生殖器癌等疾病。由於目前尚無特定藥物可有效清除HPV感染，因此接種疫苗是最有效且具成本效益的預防方式。

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根據世界衛生組織（WHO）建議，於尚未接觸病毒前完成接種，可獲得最佳保護效果，尤其9至14歲青少年僅需接種2劑即可建立良好免疫力。研究顯示，完整接種HPV疫苗可有效預防超過7成子宮頸癌發生，同時降低口咽癌、肛門癌及外生殖器癌等多種與HPV相關疾病風險。

新北市衛生局局長陳潤秋表示，HPV疫苗是目前預防多種癌症最有效的方法之一，目前公費提供符合資格學生免費接種2劑HPV疫苗，以市價每劑約3,000至7,000元，完整接種可為家庭節省約6,000至14,000元費用。

陳潤秋提醒，新北市113學年度入學（學齡100年9月2日至101年9月1日）且尚未接種第1劑HPV疫苗之學生，可儘速安排接種，可至新北市29區衛生所或新北市立聯合醫院三重院區完成接種，如錯過校園接種時程，也可透過新北市政府雲端櫃台申請補接種服務，經審核後由衛生所安排接種時間，如有相關疑問，可撥打免付費諮詢專線 0800-88-3513。