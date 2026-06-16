上班族「乳房抽痛、兩側不對稱」　竟確診早期乳癌

▲台灣乳癌好發年齡約在45～65歲之間。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

50歲的王小姐是標準朝九晚五上班族，生活作息規律，七年前發現乳房有偶發的「抽痛感」，且兩側大小略顯不一，自行前往就醫，沒想到確診「早期荷爾蒙陽性乳癌」。醫師指出，台灣乳癌好發年齡約在45～65歲之間，相較歐美發病年齡更為年輕，而早期荷爾蒙陽性乳癌佔比高達7成以上，且更暗藏復發風險。

王小姐自述，確診後經歷了漫長且辛苦的6個月術前化學治療，並沒有讓腫瘤產生顯著的縮小與消除，最終仍必須透過手術切除與放射線治療來解決，咬牙撐過了辛苦的標準「全餐」療程，內心還一直有對復發的恐懼，害怕癌症可能隨時反撲，甚至完全不敢看任何關於癌症的報導。

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台灣乳房醫學會陳芳銘理事長指出，台灣乳癌好發年齡約在45～65歲之間，相較歐美發病年齡更為年輕，這個廣泛的年齡層包含無數正值職涯巔峰、身兼家庭長照與育兒重任的「黃金勞動力」，目前台灣乳癌每年死亡人數約3,000人，若能防堵早期乳癌復發，有望每年能多挽救1,000條生命。

▲醫師提醒，早期荷爾蒙陽性乳癌佔比高達7成以上，且更暗藏復發風險。（圖／記者趙于婷攝）

林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶指出，早期荷爾蒙陽性乳癌病最重要的是「前三年黃金防護期」，標準的早期荷爾蒙陽性乳癌治療在術後或化放療後，病友需要接受長達5至10年的標準荷爾蒙藥物治療，許多病友常有「熬過5年就能抗癌畢業」的迷思，但真實數據顯示，高達5成的復發是發生在治療的5年之後，形成不容忽視的「長尾復發」風險。

郭玟伶解釋，荷爾蒙陽性乳癌初期發展較慢，但癌細胞具備「休眠機制」，會進入沉睡狀態躲避標準療法，待環境合適時再甦醒，因此荷爾蒙陽性乳癌術後的前三年，正是介入治療、阻斷休眠癌細胞的關鍵時刻，病友應主動出擊，把握這段最適合治療的黃金期。

她提醒，即便是無淋巴結侵犯的早期荷爾蒙陽性病患，每5人仍有1人可能面臨復發，因此必須綜合評估多項危險因子，例如「腫瘤直徑超過2公分、年紀較輕（小於40歲）、細胞分裂指數Ki-67達20%以上和腫瘤細胞分化第3級」等生物學特徵，才能精準找出隱形的復發危機，而目前也有針對早期荷爾蒙陽性乳癌的加強型輔助治療，皆可透過醫病共享決策（SDM）評估使用，降低復發風險。