嘴巴老化「死亡風險增2.2倍」　11縣市推口腔衰弱防治計畫

▲口腔衰弱是指口腔功能從健康逐漸退化的過程。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

台灣已邁入超高齡社會，政府近年積極推動長照3.0，但許多人不知道，除了手腳、肌肉，連嘴巴也會變老。衛福部口腔健康司稱，長者若出現進食變慢、容易被湯水嗆到、常覺得口乾等情形，可能是「口腔衰弱」警訊。為避免惡化導致失能，口腔司近日啟動社區推廣計畫，希望及早找出高風險長者介入改善。

口腔司表示，所謂口腔衰弱，是指口腔功能從健康逐漸走向退化的過程，介於正常與需要照護之間，常見表現包括咀嚼困難、吞嚥能力下降、容易嗆咳、牙齒減少、口乾及發音不清等；由於此屬可逆的中間階段，若能及早接受口腔機能訓練、牙科治療及營養介入，仍有機會改善、甚至恢復部分功能。

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衛福部說明，口腔健康與全身健康息息相關，口腔肌肉群會隨年齡增長逐漸老化，若未及時介入，可能進一步造成咀嚼及吞嚥障礙、營養不良、社交退縮及吸入性肺炎等問題，甚至衍生全身衰弱，提高失能及死亡風險。

根據日本一項追蹤超過2000名65歲以上長者的研究，口腔衰弱盛行率約16%，經4年追蹤後發現，口腔衰弱者的生理衰弱風險增加2.4倍、失能風險增加2.3倍，死亡風險也增加2.2倍、肌少症風險增加2.2倍；此外，國健署調查顯示，我國65歲以上長者平均每10人中有1人有輕度以上吞嚥障礙，民眾不得輕忽。

為此，衛福部推出「預防口腔衰弱之社區推廣先導計畫」，優先於宜蘭、苗栗、南投、雲林、嘉義、屏東、花蓮、台東及澎湖、金門、連江等11縣市推動，由專業團隊深入社區關懷據點、巷弄長照站等場域，辦理口腔保健講座、口腔衰弱評估及追蹤服務，並依風險程度提供衛教或轉介醫療介入，希望在長者真正失能前先踩煞車。