ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

嘴巴老化「死亡風險增2.2倍」　11縣市推口腔衰弱防治計畫

牙刷,牙齒,牙線,牙間刷。（圖／達志／示意圖）

▲口腔衰弱是指口腔功能從健康逐漸退化的過程。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

台灣已邁入超高齡社會，政府近年積極推動長照3.0，但許多人不知道，除了手腳、肌肉，連嘴巴也會變老。衛福部口腔健康司稱，長者若出現進食變慢、容易被湯水嗆到、常覺得口乾等情形，可能是「口腔衰弱」警訊。為避免惡化導致失能，口腔司近日啟動社區推廣計畫，希望及早找出高風險長者介入改善。

口腔司表示，所謂口腔衰弱，是指口腔功能從健康逐漸走向退化的過程，介於正常與需要照護之間，常見表現包括咀嚼困難、吞嚥能力下降、容易嗆咳、牙齒減少、口乾及發音不清等；由於此屬可逆的中間階段，若能及早接受口腔機能訓練、牙科治療及營養介入，仍有機會改善、甚至恢復部分功能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部說明，口腔健康與全身健康息息相關，口腔肌肉群會隨年齡增長逐漸老化，若未及時介入，可能進一步造成咀嚼及吞嚥障礙、營養不良、社交退縮及吸入性肺炎等問題，甚至衍生全身衰弱，提高失能及死亡風險。

根據日本一項追蹤超過2000名65歲以上長者的研究，口腔衰弱盛行率約16%，經4年追蹤後發現，口腔衰弱者的生理衰弱風險增加2.4倍、失能風險增加2.3倍，死亡風險也增加2.2倍、肌少症風險增加2.2倍；此外，國健署調查顯示，我國65歲以上長者平均每10人中有1人有輕度以上吞嚥障礙，民眾不得輕忽。

為此，衛福部推出「預防口腔衰弱之社區推廣先導計畫」，優先於宜蘭、苗栗、南投、雲林、嘉義、屏東、花蓮、台東及澎湖、金門、連江等11縣市推動，由專業團隊深入社區關懷據點、巷弄長照站等場域，辦理口腔保健講座、口腔衰弱評估及追蹤服務，並依風險程度提供衛教或轉介醫療介入，希望在長者真正失能前先踩煞車。

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

關鍵字： 長照3.0 口腔健康 口腔衰弱 長者健康 政府政策

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

12種小三現形！心理師點名「最難防類型」：佩服她每句話都貼心

快訊／超商「林聰明、阜杭飯糰」都用到致癌油　232品項一次看

13歲弟脖子黑黑洗不掉！醫問「家人有糖尿病嗎」　揭5大代謝警訊

關節炎常用老藥恐釀致命過敏　長庚研究破解關鍵基因

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

快訊／石崇良宣布致癌油「232項產品」全部預防性下架

快訊／食藥署公布致癌油「232項產品」明細　已回收逾43噸

快訊／未依法通報致癌油　北市重罰「南僑油脂」300萬元

讀者迴響

回到最上面