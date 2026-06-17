校車司機性侵5人染HIV　民團提4呼籲：盼受害者得到支持保護

▲中部多位女性遭受性侵感染愛滋，疾管署資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中部驚傳一名感染HIV的李姓校車司機性侵女學生，至少5人確認感染，民間團體發出聲明指出，身體自主權是不可侵犯的基本人權，當這份人權受到侵害，當事人應該得到社會完整的支持與保護，而不是獨自承擔。疾管署副署長曾淑慧16日呼籲外界盡量不要揭露相關個資，讓感染者接受最妥善治療，體內病毒量達測不到，就不會透過性行為傳播。

《ETtoday新聞雲》獨家報導，該名李姓校車司機，涉嫌從2022年起假裝神明附身性侵多名女學生，檢警追查發現至少有9名成年、未成年女性受害，至少5人感染HIV。檢察官認為李男犯行明確、惡性重大，依3個強制性交致重傷罪、26個強制性交罪、1個與未滿16歲性交罪、2個過失致重傷害罪，將他提起公訴。

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疾管署日前表示，衛福部在調查過程已主動成立中央與地方專案工作小組，協助相關單位共同合作、提供案件相關人適切的醫療與處遇支持服務。這5名感染者必須終身追蹤、持續服藥，目前全國有221家愛滋指定醫療機構，可以提供感染者完整醫療照護。

曾淑慧說明，新聞揭露這起HIV事件之後，衛生單位、社政單位有對相關確診者、接觸者有做聯繫，有部分個案情緒上有受到影響，這也都可以理解；呼籲外界盡量不要去揭露有關於接觸者或感染者的個資，讓個案接受最好的治療。

曾淑慧指出，HIV目前為止雖然無法完全治癒，所幸目前的愛滋治療已可有效控制體內病毒量，科學實證也已經證實，感染者穩定接受治療，體內病毒量達測不到，就不會透過性行為傳播。鼓勵有不安全性行為民眾，接受愛滋篩檢，瞭解自身健康狀況，保護自己也保護伴侶。

國內愛滋關懷團體、台灣露德協會發出聲明指出，對該事件深感痛心，並向所有受害者表達最誠摯的支持與關懷。協會強調，身體自主權是不可侵犯的基本人權，當這份人權受到侵害，當事人應該得到社會完整的支持與保護，而不是獨自承擔。「我們希望每一位受害者都知道，有人在這裡陪著妳。」露德協會也提出4點提醒：

1.若您曾有不安全的性接觸，請在72小時內盡速就醫，評估是否使用愛滋及其他性傳染病的暴露後預防性投藥（PEP），把握黃金治療時機。

2.對於已確認感染愛滋病毒（HIV）的朋友，我們想讓您知道：現今醫療已能有效控制病毒，及早就醫、規律用藥，同樣可以擁有良好的生活品質。

3.感染愛滋不是道德問題，您值得被支持，也不應獨自面對。

4.無論性別、無論是否有固定伴侶，定期進行愛滋及性傳染病篩檢，是對自己負責任的照顧。早期發現，才能早期介入與保護。

台灣露德協會表示，協會提供愛滋預防諮詢與感染者陪伴服務，也設有專為女性設計的性健康諮詢及感染者服務，歡迎任何有需要的朋友聯繫。

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