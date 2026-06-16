高雄醫院登革熱群聚源頭找到了！基因定序與越南境外移入相同

▲高雄市立民生醫院爆本土登革熱群聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

高雄民生醫院爆發8年來首見登革熱群聚事件，疾病管制署副署長曾淑慧今（16）日公布病毒基因序列分析結果，群聚本土個案病毒序列與與越南境外移入個案（6月1日發病）完全相同，且境外移入個案住院期間也是在民生醫院，和國內本土都在同一個病房斜對門，可以確認為同一起醫院群聚事件、1人傳染給6人。

疾管署說明，截至6月15日高雄市醫院本土登革熱群聚事件共累計6例，無再新增個案，相關確診者皆為指標個案住院期間同病房接觸者，其病毒基因序列分析結果，與越南境外移入個案（6月1日發病）之病毒序列相同；目前尚無疫情外擴情形，預計監測至7月12日。

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曾淑慧表示，整起基因序列比對8名個案，包含3例境外移入（印尼與越南）與5例醫院群聚的本土個案，結果發現，本土個案與6月1日發病的越南境外移入個案完全相同。該境外移入個案5月底赴越南探親，入境當日發燒採檢，PCR檢驗確認感染登革病毒第二型，而且他也是在民生醫院住院，與其他醫院本土屬於同一病房、不同病室，和首例指標個案更是在斜對門，研判屬於同一波的傳播。

另外，疾管署機動防疫隊持續派員執行防治成效評估及周邊社區風險評估，至今日累計出勤24人次；衛生單位亦已執行醫院及社區孳生源巡查清除、化學防治及環境整頓工作，並針對群聚單位相關區域工作人員、住院中及回溯已出院病患等風險對象擴大採檢，已採檢1400餘人，除前述確診者外均為陰性。

疾管署監測資料顯示，今年截至6月15日，累計75例登革熱確定病例，其中7例為本土病例，居住地均為高雄市；另68例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入，以印尼（21例）為多，其次為馬爾地夫（14例）及越南（9例），今年累計病例數與去年同期（79例）相當 ，低於2024年同期（274例）。

疾管署指出，近期受梅雨鋒面及西南風影響，國內各地均出現劇烈降雨情形，且氣溫炎熱有利於病媒蚊孳生，又國內已出現本土登革熱病例群聚，疫情傳播風險增加；疾管署呼籲民眾主動清除家戶內外積水容器，以減少病媒蚊孳生。

疾管署提醒，鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情持續，民眾返國入境時如有登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員；從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史。