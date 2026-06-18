越累越胖！女老闆改3習慣瘦13kg「內臟脂肪砍半」　醫揭關鍵

▲長期處在緊繃高壓狀態下，大量分泌的皮質醇易使脂肪囤積在腹部與內臟周圍。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

跨越50歲門檻，不少人感嘆連呼吸都會胖，過去少吃兩餐就能瘦的經驗完全失效。一名50歲創業女老闆，因長期處於高壓工作環境，體重一路失控飆到80.4公斤，甚至引發膝蓋疼痛。經醫師許書華診斷，確認她屬於典型的「高壓型內臟肥胖」。後續透過代謝修復與靈活的飲食策略，在16週內成功剷肉近13公斤，最難纏的內臟脂肪更直接砍半，成功找回健康。

家醫科醫師許書華在粉專分享，這名女患者是一位凡事親力親為的創業者，背負著外人難以察覺的無形重擔。原本熱愛運動的她，因生活節奏被打亂，體重快速增加，連帶讓膝蓋無法負荷而出現疼痛。在失去運動作為宣洩出口，加上工作壓力導致飲食失控的雙重打擊下，她常在不該進食的時間吃下多餘食物，體重日復一日攀升至80.4公斤。

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「她的狀況在醫學上是非常典型的『高壓型內臟肥胖』。」許書華解釋，長期處於緊繃與高壓狀態下，體內的皮質醇幾乎無時無刻居高不下。皮質醇有個頑固的特性，就是特別喜歡將脂肪囤積在腹部與內臟周圍。當內臟脂肪過高，不僅會引發身體慢性發炎，更會干擾胰島素運作，容易形成「瘦素阻抗」問題，讓大腦難以接收飽食訊號，脂肪也更難消除。

許書華直言，在患者膝蓋受傷、活動力大幅下降的情況下，如果還企圖單純靠著「少吃多動」或是極端節食來逼迫自己變瘦，身體反而會因為感知到強烈的生存危機，進一步鎖死脂肪的燃燒機制，讓減重陷入可怕的停滯期。

為了打破僵局，治療策略並非祭出冷冰冰的節食禁令，而是從根本著手的「代謝修復」。許書華說明，首要任務是幫患者找回正確的生活節奏，包含養成喝足水分的好習慣、優化長期睡眠品質，以及建立彈性的飲食原則。策略核心放在「聚餐外食對策」，教導她如何在餐桌上聰明選食與調整比例，包含控制碳水化合物的攝取時機，以及外食的份量管理。只要掌握大原則，不需嚴格禁食，依然能自在享受美食並守住減重防線。

經過16週的調整，患者的體重從80.4公斤穩步下降至67.5公斤，成功減去近13公斤；體脂率也從38.6%大幅降至28.4%。最令人振奮的是，與代謝症候群、心血管疾病及三高風險高度相關的內臟脂肪，竟然從危險的數值14，整整砍半降到7，整體血液代謝數值也獲得顯著優化。

許書華認為，想要成功減重，關鍵從來不是靠痛苦的意志力去對抗食慾，而是用科學的方法平衡體內激素。當睡眠獲得改善、發炎指數下降、代謝重新啟動時，體重自然就會回歸到標準狀態。減重並非短期的痛苦衝刺，而是需要科學化評估與長期維持的健康管理策略，找對方法，才能真正改寫未來的生活品質。