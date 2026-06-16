從肺癌病人廢棄胸水中找線索　台大揭老藥成抗癌「能量飲」關鍵

▲台大醫院今舉行研究成果發表會，與民眾分享能增強癌症免疫療法的最新發現。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

癌症免疫治療近年成為抗癌重要武器，但對於某些病人效果不佳。台大醫院分析肺癌患者原本要丟棄的胸腔積水，進一步研究發現，一種原本主要用於血癌、淋巴癌等少數癌症的「BET抑制劑」，竟能成為使疲憊免疫細胞恢復活力的「能量飲」，重新喚醒免疫力，未來有機會提升免疫療法效果，帶給更多患者希望。

台大醫院今舉辦研究成果發表會，尖端醫療發展中心副主任、胸腔內科醫師蔡幸真表示，肺癌是台灣與全球癌症死亡首位，超過4成個案確診時已是晚期；目前針對晚期肺癌治療，有化療、放療、標靶與免疫治療，其中免疫檢查點抑制劑主要是解除免疫T細胞的「煞車」，使免疫系統加強攻擊癌細胞，但部分患者效果有限，原因之一便是T細胞已嚴重耗竭。

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蔡幸真指出，癌細胞若長期存在，T細胞持續受到刺激，可能逐漸疲憊，形成「耗竭T細胞」，若進一步進入「末期耗竭」狀態，功能幾乎被鎖死，現有免疫治療也難以逆轉。

為突破此瓶頸，台大研究團隊將目標鎖定晚期肺癌患者的惡性肋膜積水。蔡幸真指出，患者因肋膜積水導致呼吸困難時，一般會將胸水引流，而這些原本要被丟棄的檢體，其實含有癌細胞、T細胞及各種免疫細胞，且處於高度免疫失能環境，也成為這項研究耗竭T細胞的重要來源。

▲台大研究團隊收集肺癌病人胸水並進行分析，從而證實「BET抑制劑」可活化免疫細胞 。（圖／台大醫院提供）

研究團隊利用病人胸水中的T細胞進行系統性藥物篩選，發現表觀遺傳藥物與「BET抑制劑」具有重新活化末期耗竭T細胞的潛力。蔡幸真解釋，表觀遺傳藥物和一般療法如化療不同，化療主要透過毒殺癌細胞來發揮作用，這類藥物則是改變免疫細胞內部基因表現，調整細胞狀態，而非直接殺死癌細胞。

蔡幸真指出，BET抑制劑並非新藥，過去原本以直接攻擊癌細胞為目標開發，部分藥物已進入臨床試驗，但因使用劑量較高，副作用及細胞毒性較明顯，故未能廣泛應用，而此研究則發現，若改以活化T細胞為目的，所需劑量可望降低，未來有機會兼顧療效與安全性。

研究進一步發現，BET抑制劑會改變T細胞代謝狀態，進而恢復免疫功能，同時降低末期耗竭T細胞比例。在小鼠肺癌、黑色素瘤模型中，BET抑制劑亦展現抑制腫瘤生長的效果。相關研究成果已於今年5月發表於國際權威醫學期刊《Nature Immunology》。

對此研究展現的BET抑制劑效果，台大醫院院長余忠仁形容，這就像一名考試考到快放棄的學生，喝下一瓶能量飲後重新恢復精神與戰力；蔡幸真則說，未來有機會將BET抑制劑與現行免疫治療、CAR-T等細胞治療結合，可進一步提升抗癌效果，期許讓更多對免疫治療反應不佳的患者受惠。