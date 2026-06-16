半夜肚子餓別再叫鹽酥雞！營養師曝6款「不長胖宵夜」

▲半夜嘴饞想吃鹽酥雞？小心熱量與油脂一起下肚。（圖／記者楊智雯攝）

記者黃稜涵／綜合報導

好不容易忙完一天的工作，正準備躺上床休息，肚子卻突然餓了起來，不少人第一個念頭就是打開外送App，點份鹽酥雞、泡麵或滷味來解饞，結果口腹之慾滿足了，熱量也跟著爆表。對此，營養師珊珊分享「6款不長胖宵夜清單」，讓半夜嘴饞時也能吃得比較沒有負擔，不必在美食與體重之間天人交戰。

1. 輕卡高蛋白餐

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這類產品通常每份不到100大卡，卻能提供約10公克蛋白質，同時含有膳食纖維，飽足感相對較高，適合容易半夜肚子餓的人。

2. 無糖冰島優格、希臘優格

市售小包裝優格大多控制在200大卡以內，同時能補充蛋白質與鈣質。不過選購時要留意成分標示，避免買到額外添加大量糖分的產品。

3. 茶葉蛋、蛋白丁

超商就能輕鬆買到，每份熱量大約100大卡內，蛋白質含量高，是許多人減脂期間的宵夜首選。

4. 毛豆

毛豆富含植物性蛋白質與膳食纖維，不僅能增加飽足感，也有助於延緩飢餓感，每份熱量通常控制在200大卡內。

5. 原味海苔片

如果只是嘴巴想咀嚼東西，可以選擇原味、非油炸海苔片。熱量較低，又能滿足想吃東西的慾望，但要避免重調味或油炸版本。

6. 無調味堅果

適量堅果含有好油脂與營養素，適合喜歡有咀嚼感的人。不過堅果熱量相對較高，建議控制份量，以小包裝為佳。

除了推薦的宵夜選項外，珊珊也列出有3大宵夜禁忌。

1. 甜食

蛋糕、餅乾、甜點容易造成血糖快速波動，不僅飽足感維持不久，還可能讓人越吃越想吃。

2. 湯麵、泡麵類

這類食物鈉含量普遍偏高，吃完後隔天容易出現水腫情況，也可能影響體重數字。

3. 油炸及辛辣食物

鹽酥雞、炸物或麻辣類餐點熱量高，且容易刺激腸胃，增加胃食道逆流風險，進而影響睡眠品質。

珊珊表示，偶爾吃宵夜並不可怕，重點是選對食物與控制份量，與其餓到睡不著，不如選擇高蛋白、低熱量的食物適量補充，才能兼顧體重管理與生活品質。