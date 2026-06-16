症狀出現就糟了！癌症10大死因之首　醫提醒善用6癌篩檢護一生

▲花蓮慈院癌症醫學中心癌症篩檢組組長陳鈺云，在講座中分享「六癌篩檢 easy way」幫助民眾了解六癌篩檢。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

癌症多年來位居國人十大死因之首，早期篩檢、早期發現，是提升治療成效的重要關鍵。花蓮慈濟醫院癌症醫學中心癌症篩檢組組長陳鈺云，在「慈醫365．健康又幸福」系列講座，分享「六癌篩檢 easy way」幫助民眾了解六癌篩檢。

陳鈺云組長指出，依據衛生福利部國民健康署統計資料，113年全台乳癌篩檢率平均為39.8%，花蓮縣為23.9%，低於全國平均，顯示花蓮地區乳癌篩檢參與率仍有提升空間。她提醒，許多癌症早期症狀並不明顯，民眾應善用政府提供的免費癌症篩檢資源，主動為自己與家人的健康把關。

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陳鈺云組長表示，國民健康署目前提供多項癌症篩檢服務，包括乳房攝影檢查、子宮頸抹片檢查、人類乳突病毒（HPV）檢測、口腔黏膜檢查、糞便潛血檢查、胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，以及今年新增的胃幽門螺旋桿菌檢查等，協助民眾及早發現乳癌、子宮頸癌、口腔癌、大腸癌、肺癌及胃癌等癌症風險。

▲陳鈺云組長表示，國民健康署目前提供六癌篩檢，協助民眾及早發現乳癌、子宮頸癌、口腔癌、大腸癌、肺癌及胃癌等癌症風險。

以乳癌篩檢為例，40至75歲女性每兩年可接受一次乳房攝影檢查；大腸癌篩檢則以糞便潛血檢查為主，45至75歲民眾，以及40至44歲且具大腸癌家族史者，每兩年可接受一次檢查；口腔黏膜檢查則針對具吸菸或嚼檳榔習慣的民眾，以及18至29歲有嚼檳榔習慣的原住民，每兩年提供一次篩檢。

陳鈺云組長也提醒，篩檢結果異常不代表一定罹癌，但一定要依照醫療建議進一步追蹤，才能確認診斷、爭取治療先機。癌症防治不只是疾病發生後的治療，更需要從日常生活與定期篩檢做起；尤其花蓮幅員狹長，部分偏鄉民眾就醫與交通不便，更應把握可近性的篩檢服務，及早掌握身體狀況，避免錯過黃金治療期。

陳鈺云組長呼籲，定期篩檢、異常追蹤、及早治療，都是守護健康的重要步驟。民眾若不清楚自己是否符合篩檢資格，可攜帶健保卡到花蓮慈院服務台旁的癌症篩檢快速窗口諮詢，或至鄰近醫療院所、衛生所了解自身篩檢資格與流程，為自己與家人的健康多一層保障。