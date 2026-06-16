美國知名香料「BADIA」檢出環氧乙烷　日本絨螯蟹戴奧辛超標

▲美國知名香料與調味料「Badia Spices」檢出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供，下同）



記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中1批「日本絨螯蟹」檢出戴奧辛超標，另還有美國知名香料與調味料品牌「Badia Spices」的「奧勒岡」檢出殘留農藥環氧乙烷，2批法國「新鮮夏季黑松露」檢出重金屬鎘超標，不合格產品皆在邊境退運或銷毀。

食藥署表示，業者「森杉國際貿易有限公司」報驗的日本絨螯蟹，檢出戴奧辛每克濕重4.9皮克，依據「食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範」，戴奧辛限值為每克濕重3.5皮克，這批日本絨螯蟹在邊境必須退運或銷毀，將針對「森杉國際貿易有限公司」在邊境採監視查驗，抽驗比例為100%。

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根據食藥署統計，從114年12月8日至115年6月8日止，受理日本的其他活蟹類，報驗665批，檢驗不合格3批，原因為戴奧辛及戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和超標，已經從115年6月4日起至116年6月3日止，在邊境針對日本絨螯蟹採監視查驗，抽驗比例為100%。

▲「日本絨螯蟹」檢出戴奧辛超標。

「保灃國際股份有限公司」從美國進口「Badia Spices」的「奧勒岡」檢出殘留農藥環氧乙烷57.6 mg/kg，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.1 mg/kg，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定。

另業者「盈發工程股份有限公司」報驗的2批法國新鮮夏季黑松露，檢出重金屬鎘每公斤4毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於菇蕈類限量為每公斤2毫克，這2批新鮮夏季黑松露必須退運或銷毀，食藥署將針對該公司在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

根據食藥署統計，從114年12月8日至115年6月8日止，受理法國的松露，報驗64批，檢驗不合格4批，檢驗不合格原因為重金屬鎘超標，從115年6月16日起至115年7月15日止，在邊境針對法國的松露採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。