HIV校車司機未強制採檢惹議　石崇良揭原因：維持現行規定

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

中部1名感染HIV（人類免疫缺乏病毒）的李姓校車司機，涉嫌從2022年起假裝神明附身性侵多名女學生，至少5人感染HIV。由於該司機先前已被匡列為確診個案接觸者，當時卻未被強制採檢。對此，衛福部部長石崇良表示，強制採檢可能會無法掌握隱藏感染者，除非有新的考量，才會考慮新增強制採檢規定。

該起案件根據檢警追查該案已發現有9人慘遭李男性侵，其中更有6人受害時為未成年，而9人之中5人感染HIV。檢察官認為李男犯行明確、惡性重大，依3個強制性交致重傷罪、26個強制性交罪、1個與未滿16歲性交罪、2個過失致重傷害罪，將他提起公訴。

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而針對司機曾列接觸者，卻無法強制採檢一事，石崇良今上午受訪時表示，之前《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》立法時，就有討論到底要不要授予公權力強制採檢，最終才規定有幾項無需告知同意就可以檢驗，主要是不希望通報就有強制採檢義務，因為可能會導致疫調上的隱瞞，隱藏感染者反而無法掌握。

石崇良說，HIV主要是透過性行為傳染，都是屬於特定對象，所以在條例規範中，主要是給不確定對象的，例如「有緊急輸血之必要而無法事前檢驗者」、「製造血液製劑」等，就不需要同意即可採檢，且這幾年HIV防治算相當成功，感染人數是有下降的。

他強調，感染者都是有特定對象，要強化的是就醫過程不得隱瞞，除非未來還有新的重要考量，才會再新增強制性採檢項目，目前該案已經調查完畢，因為法規所以沒有主動發布新聞。