19歲女喝半口亡！醫曝巴拉刈「洗血也沒用」　毒素鑽細胞全毀

▲醫師示警「巴拉刈」具高度致命性，即使經過醫療團隊全力搶救，也難以挽回性命。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

本刊近日報導《19歲女賭氣喝半瓶蓋巴拉刈！笑著進急診 醫嘆沒解藥：不到1天亡》一文，引發社會關注。不少網友納悶，「才喝半口怎麼會這麼嚴重？」、「為何不能洗胃、洗血自救？」對此，醫師楊智鈞指出，巴拉刈最可怕之處，在於它一旦進入人體，會迅速鑽進組織細胞並引發不可逆的肺纖維化，直言「它不是一般送醫處理就還有機會的毒物。」

心臟外科醫師楊智鈞在粉專發文回憶，過去在台北榮總毒物科實習時，最令他震撼的毒物就是「巴拉刈」。當時老師耳提面命，這款除草劑只要喝下一小口，就面臨極高的死亡風險，有時即便醫療團隊傾盡全力搶救，仍難以挽回。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對外界質疑「為何連洗血、洗腎都沒用？」楊智鈞解釋，一般人常誤以為只要透過血液淨化，就能把體內毒素清光。但巴拉刈不同，它進入人體後，會火速從血液跑進組織細胞中，尤其極易沉積於肺部。也就是說，當醫師想用「洗血」清除時，它早已大量入侵細胞大肆破壞。

「更麻煩的是，巴拉刈會在細胞裡引發嚴重的氧化壓力，讓肺部發炎、破壞，最後走向不可逆的肺纖維化。」楊智鈞表示，巴拉刈中毒最駭人的結局，往往不是當下立刻倒地，而是後續逐步出現吸不到氣的呼吸衰竭。他強調，有些毒物是毒性強但還有處理空間，而巴拉刈則是「一旦進入身體，很多傷害會很快變成不可逆」。

事實上，台灣自2020年2月起，已全面禁用並禁止販售24%巴拉刈溶液。但楊智鈞也藉此提醒，生活中仍有許多潛藏危機的農藥與殺蟲劑，他將常見毒物依危險程度分為三個等級：

一、相對輕度（仍不可輕忽）

除蟲菊精類：常見於家用殺蟲劑，接觸後易有皮膚刺痛、眼睛刺激或頭暈噁心等症狀。少量接觸多半不至於致命，但若在密閉空間大量噴灑，或孩童、毛孩誤食仍會出事。

草甘膦（除草劑）：可能導致口喉刺激、流口水與嘔吐腹瀉。雖不像巴拉刈致命，但誤喝仍須盡速就醫。

二、中度危險（病情可能快速惡化）

氨基甲酸鹽類殺蟲劑：會影響神經傳導，引發狂冒汗、流口水、腹痛腹瀉與瞳孔縮小，嚴重時恐影響呼吸。

有機磷殺蟲劑：毒物科與急診相當重視的毒物。典型症狀除了大量流汗與嘔吐外，還會伴隨呼吸喘、肌肉無力，嚴重恐抽搐、昏迷甚至呼吸衰竭。

楊智鈞警告，這兩類絕對不是「在家觀察一下就好」的等級，一旦懷疑誤食或大量接觸，務必火速就醫。

三、重度危險（千萬別碰）

巴拉刈：恐造成口咽灼傷、嘔吐、腎損傷與最致命的肺纖維化。雖已禁用，但若家中、農地還有來路不明的舊瓶罐，最好不要讓它出現在生活環境裡。

磷化鋁／磷化氫：常用於穀物燻蒸，遇水氣或胃酸會釋放劇毒氣體，導致胸悶、低血壓、心律不整甚至休克。病程進展極快，完全沒有「趕快洗一洗就好」的空間。

楊智鈞呼籲，民眾切勿將不明農藥分裝進飲料瓶，並應放置於老少拿不到的地方。萬一發生疑似誤食或大量吸入毒物的意外，絕對不要自行催吐，也別單純待在家觀察，應立刻帶著藥物瓶罐或拍下標籤衝急診，讓醫護能第一時間判斷成分對症下藥。

楊智鈞感嘆，有些錯誤，還有機會補救；但有些毒物，一小口就可能是一生無法挽回的代價。